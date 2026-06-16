NATO zieht KFOR-Truppen ab: Droht dem Kosovo ein Sicherheitsvakuum?

Die US-Truppenpräsenz im Kosovo schrumpft – und das könnte erst der Anfang einer größeren Neuausrichtung sein.

Derzeit sind rund 590 US-Soldaten im Rahmen der KFOR-Mission (NATO-Friedenstruppe im Kosovo) im Kosovo stationiert – ein drastischer Rückgang gegenüber den mehr als 5.000 Militärangehörigen, die bei Gründung der Mission 1999 vor Ort waren. Die NATO hatte vergangene Woche angekündigt, ihre Präsenz im Kosovo im Laufe des kommenden Jahres schrittweise zu verringern. Als Begründung verwies das Bündnis auf eine verbesserte Sicherheitslage in der Region.

Ein Vertreter des US-Europäischen Kommandos (EUCOM) erklärte gegenüber Radio Free Europe, die Entscheidung gehe auf eine jährliche Überprüfung durch das Oberste Hauptquartier der Alliierten Streitkräfte in Europa zurück, das eine Optimierung der Truppenpräsenz empfohlen habe. „Auf Grundlage der jüngsten jährlichen Überprüfung durch SHAPE wird die NATO die Positionierung der KFOR-Kräfte im Kosovo optimieren“, so der EUCOM-Vertreter.

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Schrittweise Anpassungen

Die daraus resultierenden Anpassungen am amerikanischen Beitrag zur KFOR würden schrittweise und auf Basis einer Risikobewertung vorgenommen, betonte er. Zugleich unterstrich er, dass Washington die Mission weiterhin als wesentlichen Faktor für die Stabilität auf dem Westbalkan betrachte. Konkrete Angaben zu Art oder Umfang der geplanten Änderungen machte er nicht.

Die Debatte über eine mögliche Neuausrichtung der amerikanischen KFOR-Präsenz hatte Anfang 2025 an Fahrt gewonnen, als US-Verteidigungsminister Pete Hegseth Europa auf eine Überprüfung und mögliche Reduzierung der amerikanischen Militärpräsenz vorbereitete. Im Februar berichtete Politico unter Berufung auf vier NATO-Diplomaten, dass Washington das Bündnis zur Einschränkung externer Aktivitäten dränge – darunter auch die KFOR. Pentagon-Vertreter hatten damals jedoch betont, an der Stationierung amerikanischer Truppen ändere sich nichts.

US-Präsenz in Europa

Nach Angaben des US-Europäischen Kommandos schwankt die Gesamtzahl amerikanischer Streitkräfte in Europa seit 2022 zwischen 75.000 und 105.000, wie Radio Free Europe berichtet. Davon sind rund 63.000 Soldaten dauerhaft stationiert, der Rest dient im Rotationsprinzip.

Den größten Anteil stellt Deutschland mit mehr als 35.000 Militärangehörigen – allein auf der Luftwaffenbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz sind über 16.000 Soldaten, Zivilisten und Vertragsbedienstete tätig.

Anfang Mai kündigten die USA an, binnen sechs bis zwölf Monaten 5.000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen.