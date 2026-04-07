Hunde‑Traumstrand in Kroatien: Mega‑Investition macht Urlaub perfekt

Pula investiert fast eine halbe Million Euro in ein Strandprojekt – und im Mittelpunkt stehen diesmal nicht die Menschen.

In Pula wird ein bekannter Badestrand umfassend erweitert, um künftig noch mehr Besucher anzusprechen. Besonders für Hundebesitzer entsteht dabei ein bislang einzigartiges Angebot. Da immer mehr Menschen ihre Haustiere in den Urlaub mitnehmen, reagiert nun auch Kroatien auf diesen wachsenden Bedarf.

Knapp 500.000 Euro werden in das Projekt am Strand „Kupalište Hidrobaza“ investiert. Das erklärte Ziel ist die Schaffung eines attraktiven Urlaubsziels speziell für Reisende mit Hund. Der bestehende Hundestrand soll dabei nicht nur flächenmäßig wachsen, sondern auch inhaltlich deutlich aufgewertet werden, um die vorhandenen Kapazitäten besser auszuschöpfen.

Neuer Hundepark

Auf einem bisher brachliegenden Teil des Geländes ist ein eigener Hundepark vorgesehen. Die Bauarbeiten sollen nach der laufenden Sommersaison beginnen. Das Konzept sieht getrennte Bereiche für unterschiedliche Hundegrößen vor: rund 1.120 Quadratmeter für große Tiere sowie eine separate Zone von etwa 780 Quadratmeter für kleinere Rassen, ergänzt durch zusätzliche Liegeflächen.

Neben offenen Auslaufbereichen sind Spielgeräte sowie ein Agility-Parcours geplant. Das Angebot richtet sich damit bewusst an jene Urlauber, die gemeinsam mit ihren Hunden aktiv unterwegs sein möchten.

Neue Besuchergruppen

Mit dieser Erweiterung verfolgt die Stadt das Ziel, gezielt neue Besuchergruppen zu gewinnen. Der Trend zum Reisen mit Haustieren gewinnt kontinuierlich an Bedeutung – genau darauf baut das Konzept auf. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs im Tourismussektor setzt Kroatien damit auf innovative Ansätze, um sich als Reiseziel weiter zu profilieren.