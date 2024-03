Kein Filialbesuch nötig: ID-Austria bald auch für Bankgeschäfte

Die ID Austria App, ein Schlüsselwerkzeug für digitale Amtsgänge, setzt ihren Siegeszug fort und öffnet nun auch die Türen zur Finanzwelt. Laut einer Pressemitteilung des Finanzministeriums soll die Anwendung zukünftig auch für Bankgeschäfte genutzt werden können. Das bedeutet, dass Kunden ihre Bankgeschäfte bequem von zu Hause aus erledigen können, ohne die Bankfiliale aufsuchen zu müssen.

Die ID Austria App, bisher rund 2,6 Millionen Mal aktiviert, hat sich bereits als zuverlässiges Tool für eine Vielzahl von Amtswegen bewährt. Von der digitalen Ausstellung von Führerscheinen und Zulassungsscheinen bis hin zur Durchführung des Steuerausgleichs – die Palette der Anwendungsmöglichkeiten ist breit.

Hohe Sicherheitsstandards

„Die ID Austria entspricht hohen Sicherheitsstandards“, betonte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und fügte hinzu: „Hier braucht es Lösungen mit den höchsten Sicherheitsanforderungen. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, die ID-Austria als E-Government-Anwendung auch für die Privatwirtschaft zur Verfügung zu stellen.“ Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) pflichtete ihm bei und wies auf die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der ID Austria für die Wirtschaft hin, insbesondere für die Identifizierung und Überprüfung von Neukunden und Bestandskunden der Banken.

Die Erweiterung der Funktionen der ID Austria App geht Hand in Hand mit den fortschreitenden Entwicklungen im digitalen Zeitalter und ist ein großer Schritt in Richtung einer nahtlosen Integration von Bankgeschäften in den Alltag der Kunden. Robert Zadrazil, stellvertretender Bundesspartenobmann der Sparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer, begrüßte die Entwicklung: „Unser Ziel ist es, mit der ID-Austria den Zugang zu Bankdienstleistungen für Bankkundinnen und -kunden mit höchsten Sicherheitsstandards deutlich zu erleichtern. Daher ist es wichtig, dass nun auch die Bankenaufsicht grünes Licht für weitere Anwendungsmöglichkeiten der ID-Austria im Bankenbereich gegeben hat.“

Finanzmarktaufsicht gibt grünes Licht

Die Finanzmarktaufsicht bestätigte, dass die technischen und rechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz der ID Austria in der Finanzwelt gegeben sind. „Verpflichtete gemäß dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz können ihre Kunden durch den Zugriff auf staatliche Register und die technisch gesicherte Datenübertragung sicher und gesetzeskonform identifizieren“, erklärten die Vorstände der Finanzmarktaufsicht, Helmut Ettl und Eduard Müller.

Die ID Austria App verspricht also, das Bankgeschäft in Österreich zu revolutionieren und einen neuen Standard für Komfort und Sicherheit zu setzen. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Bereiche die digitale Anwendung in Zukunft erobern wird.