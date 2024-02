Klimabonus: morgen startet erneut Auszahlung

Die grüne Welle rollt weiter: Der Klimabonus 2023 hat bereits seinen Weg zu rund 7,4 Millionen Österreichern gefunden, sowohl in Form von Überweisungen als auch als Gutscheine. Nun steht eine zweite Auszahlungswelle in den Startlöchern, die weitere 633.000 Menschen erreichen wird.

Die zweite Welle des Klimabonus 2023 beginnt ab morgen und wird jene Menschen erreichen, die bisher noch nicht in den Genuss des Klimabonus gekommen sind, aber die Anspruchskriterien bis Jahresende erfüllt haben. Darunter fallen Neugeborene, Zugezogene und jene, die umgezogen sind oder keinen festen Wohnsitz haben.

Kein Antrag nötig

Ein Antragsverfahren? Fehlanzeige! Das Klimaschutzministerium hat in einer Mitteilung klargestellt, dass kein Antrag gestellt werden muss. Von den 633.000 Menschen, die nun den Klimabonus erhalten werden, können 457.000 mit einer direkten Überweisung auf ihr Konto rechnen. Die restlichen 176.000 werden ab dem 4. März einen Gutschein per Post erhalten, der in tausenden Geschäften in ganz Österreich eingelöst oder in Bargeld umgetauscht werden kann.

Details zum Klimabonus

Der Klimabonus ist eine Umverteilung der Einnahmen aus der CO2-Steuer. Der Basisbetrag liegt bei 110 Euro. Je nachdem, wie gut eine Wohnregion mit öffentlichen Verkehrsmitteln versorgt ist, kann ein Regionalausgleich zwischen 40 und 110 Euro hinzukommen. Kinder erhalten den halben Betrag.

Der Klimabonus 2023 ist mehr als nur ein finanzieller Bonus. Er ist ein Zeichen für den Klimaschutz und eine Anerkennung für jene, die sich aktiv für eine nachhaltigere Zukunft einsetzen. Mit der zweiten Auszahlungswelle erreicht der Klimabonus nun auch jene, die bisher noch nicht davon profitiert haben. Ein grüner Wind weht durch Österreich und lässt hoffen, dass der Klimaschutz weiterhin eine hohe Priorität behält.