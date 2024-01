Mehr Geld: Klimabonus 2024 soll erhöht werden

Im Jahr 2023 war es eine finanzielle Erleichterung für viele: Der regional gestaffelte Klimabonus. Je isolierter die Wohnsituation, desto höher fiel die Unterstützung aus – bis zu 220 Euro. Nun, im Jahr 2024, steht eine zweite Auszahlungswelle an, und die Frage steht im Raum: Wie hoch fällt der Klimabonus dieses Jahr aus?

Die Antwort darauf hängt eng mit der Entwicklung der CO2-Bepreisung zusammen. Diese wurde 2022 als Teil der ökosozialen Steuerreform eingeführt und betrug damals 30 Euro pro Tonne. Seither erhöht sie sich jährlich und liegt 2024 bei 45 Euro pro Tonne, eine Erhöhung, die sich auch an der Zapfsäule bemerkbar macht. „2024 zahlt man damit aufgrund der zusätzlichen CO2-Bepreisung an der Zapfsäule inklusive Umsatzsteuer in Summe 13,5 Cent je Liter Diesel und 12,3 Cent je Liter Benzin“, so der ÖAMTC.

Die Klima-Prämie 2023 war eine Reaktion auf diese steigende Belastung. Je weiter entfernt die Bewohner von Infrastrukturen wie öffentlichem Verkehr waren, desto höher fiel der Bonus aus. Nun, im Februar 2024, steht eine zweite Auszahlungsrunde an, die jene berücksichtigt, die bei der ersten Runde noch nicht bedacht wurden.

Prognosen für 2024

Doch wie sieht es mit dem Klimabonus für das Jahr 2024 aus? Prognosen von Finanz.at zufolge könnte dieser aufgrund der gestiegenen CO2-Steuer auf bis zu 260 Euro ansteigen. „Nachdem die CO2-Bepreisung für Haushalte um 38 Prozent steigt, ist die Politik gefordert, auch eine entsprechend höhere Entlastung über den Klimabonus festzulegen“, fordert der ÖAMTC. Die genauen Beträge sollen im ersten Halbjahr ermittelt werden und könnten zwischen 150 und 300 Euro liegen.

Die steigende CO2-Bepreisung und der damit verbundene Anstieg der Spritpreise machen eine höhere Entlastung durch den Klimabonus notwendig. Wie hoch dieser ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Doch klar ist: Die Forderung nach einer Entlastung ist in Zeiten steigender Umweltbelastungen und Kosten wichtiger denn je.