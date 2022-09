Königin Elisabeth II. ist tot

Königin Elizabeth II. ist heute im Alter von 96 Jahren gestorben. Die Königin starb auf Schloss Balmoral in Schottland, wo sie auf ärztlichen Rat hin unter ärztlicher Aufsicht stand.

„Die Königin ist heute Nachmittag friedlich in Balmoral gestorben“, heißt es in der ersten offiziellen Erklärung der königlichen Familie auf Twitter. Nach der Nachricht, dass Königin Elizabeth II. verstorben ist, wird die Flagge am Buckingham Palace auf Halbmast gesenkt.

BBC strahlte nach der Ankündigung des Todes der Queen aus dem Buckingham Palace die britische Nationalhymne aus. Zuletzt wurde die Queen öffentlich gesehen, als sie diese Woche den scheidenden Premierminister Boris Johnson und die neue Premierministerin Liz Truss empfing. Sie wirkte gefasst, aber gebrechlich und benutzte während der Truss-Audienz am Dienstag einen Stock.

Mitglieder der britischen Königsfamilie – alle Kinder der Königin sowie die Enkel William und Harry – versammelten sich in Balmoral, um sich von der Königin zu verabschieden.

Königin Elizabeth II. saß 71 Jahre auf dem Thron.