Königliche Blamage! Torhüter köpft Alaba & Co. ins Play-off-Chaos

Der letzte Spieltag der Champions-League-Ligaphase entwickelte sich zum packenden Fußballkrimi. Während einige Spitzenklubs souverän den direkten Sprung ins Achtelfinale schafften, erlebte Real Madrid einen Abend zum Vergessen. Die Königlichen unterlagen Benfica Lissabon mit 2:4 und verpassten damit die Top-Acht-Platzierung.

Besonders bitter verlief der Abend für ÖFB-Legionär David Alaba. In der Nachspielzeit der Nachspielzeit köpfte ausgerechnet Benfica-Keeper Anatoliy Trubin nach einem langen Ball zum Endstand ein. Alaba verschätzte sich dabei komplett, sprang unter dem Ball durch und konnte den kuriosen Treffer nicht verhindern.

Durch diesen Last-Minute-Coup sicherte sich Benfica noch Rang 24 und damit in allerletzter Sekunde ein Play-off-Ticket. Selbst ein knapper Sieg hätte Real die direkte Qualifikation nicht mehr gebracht, die Pleite besiegelte nun endgültig den Umweg über die Zwischenrunde.

Mbappés Rekord

Superstar Kylian Mbappé hatte die Madrilenen mit einem Doppelpack (30./58.) zwischenzeitlich im Rennen gehalten und stellte mit insgesamt 13 Treffern in der Ligaphase einen neuen Vereinsrekord auf. In der hitzigen Schlussphase schwächten sich die Spanier zudem selbst, als Raul Asencio und Rodrygo mit Gelb-Rot vom Platz flogen.

Während der Titelverteidiger strauchelte, untermauerte der FC Arsenal seine Ambitionen auf den Henkelpott eindrucksvoll. Angeführt von Spielmacher Kai Havertz fegten die Gunners mit 3:2 über Qairat Almaty hinweg und beendeten die Ligaphase makellos mit 24 Punkten an der Tabellenspitze. Havertz glänzte bei seiner Rückkehr in die Startformation mit einem Treffer und zwei Vorlagen.

Weitere Entscheidungen

Grund zur Freude hatte auch Nationalspieler Florian Wirtz. Das deutsche Ausnahmetalent erzielte beim 6:0-Kantersieg des FC Liverpool gegen Qarabag Agdam seinen Premierentreffer in der Königsklasse für die Reds. Liverpool kletterte damit hinter Arsenal und Bayern München, die in Eindhoven mit 2:1 die Oberhand behielten, auf den dritten Rang.

Wie auch Tottenham Hotspur, die in Frankfurt mit 2:0 gewannen, sicherten sich die Reds damit bis zu einem möglichen Viertelfinale den Heimvorteil im Rückspiel.

Den direkten Einzug ins Achtelfinale feierten außerdem der FC Barcelona unter Coach Hansi Flick nach einem 4:1-Erfolg gegen den FC Kopenhagen sowie Manchester City durch ein 2:0 gegen Galatasaray Istanbul. Den Umweg über die Play-offs müssen dagegen neben Real auch Paris Saint-Germain sowie Newcastle United antreten, die sich im direkten Duell mit einem 1:1 begnügen mussten und dadurch ebenfalls aus den Top acht rutschten.

Die Auslosung der Play-offs findet am Freitag in Nyon statt, die Spiele werden Mitte Februar ausgetragen.

Das große Finale steigt am 30. Mai in Budapest.