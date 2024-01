KOSMO verlost 1×2 Tickets für „Klapa Cambi“

Klapa Cambi kommt am 11. Februar nach Wien. KOSMO verlost 1×2 Tickets für das Event. Viel Glück!

Das Klapa-Gesangsstil zeichnet sich durch harmonischen Mehrstimmigkeitsgesang aus und ist eine der ersten Assoziationen für Dalmatien. Durch das Singen traditioneller dalmatinischer und unterhaltsamer Lieder sowie durch ihre Auftritte und herausragenden Darbietungen ist es der Klapa Cambi gelungen, eine Harmonie zwischen dem dalmatinischen musikalischen Erbe und zeitgenössischen musikalischen Ausdrucksformen herzustellen. Viele Lieder haben durch ihre Aufführung einen besonderen Touch erhalten, wodurch sie als eine der besten dalmatinischen Klappen weithin bekannt wurden.

„Ne more mi bit“, „Kriva karta“, „Dugo nije pala kisa“, „Popucale rebatine“, „Od zipke do kriza“, „Jedna ric“, „Sad kada dosla si“ sind nur ein Teil des Repertoires, das am Sonntag, den 11. Februar, um 19:30 Uhr im Akzent Theater erklingen wird. Genießen Sie die bezaubernden Tenöre von Eduard Segota, Joze Delas und Dusko Britvic, den Bariton von Mislav Biocina, den Bass-Bariton von Hrvoje Lozancic und den Bass von Andrija Akrap und Dino Simera. Die Klapa Cambi wurde 1986 gegründet und ist seitdem Teil des Kultur- und Kunstvereins Cambi aus Kastel Kambelovac.

Der Name leitet sich vom Nachnamen der adligen Familie Cambi ab. Sie wurden 1991 nach ihrem ersten Auftritt beim Festival dalmatinischer Klappen in Omis landesweit bekannt. Durch ihre langjährige Tätigkeit haben sie ihren eigenen Stil und Ausdruck verfeinert und dafür zahlreiche Preise und Anerkennungen erhalten. Klapa-Gesang klingt zwar über Radiowellen oder Fernsehempfänger schön, aber es ist immer ein besonderes Erlebnis, sie live zu hören.

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne Tickets für Klapa Cambi am 11. Februar 2024. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten: