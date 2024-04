KOSMO verlost 2×2 Tickets für Kaliopi in Wien

Die bekannte Balkan-Diva, Kaliopi, wird am 19. Mai in Wien ein Konzert abhalten. KOSMO verlost 2×2 Tickets für das Event. Viel Glück!

Kaliopi, der größte mazedonische Pop-Rock-Star und eine der originellsten Sängerinnen des Balkans, kommt am 19. Mai nach Wien in die Lugner City. In ihrer langen und erfolgreichen Karriere hat sie mit ihrer einzigartigen Stimme, kraftvollen Interpretationen und zahlreichen Hits für sich selbst und andere Künstler Maßstäbe gesetzt und einen bleibenden Eindruck in der Musikwelt hinterlassen. Sie ist zum Liebling ihres Volkes und zur musikalischen Diva des Balkans geworden. Singt gemeinsam Hits wie „Rodjeni“, „Kofer ljubavi“, „Crno e belo“ und viele andere Lieder.

(FOTO: zVg.)

Tickets und Veranstaltungsort

Die Vorstellung findet am 19. Mai 2024 in der Lugner City, Gablenzgasse 5 – 13, 1150 Wien statt. Parkplätze stehen gratis zur Verfügung. Der Einlass startet um 19:30 Uhr.

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne 2×2 Tickets für Kaliopi in Wien am 19. Mai 2024. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung.