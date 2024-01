KOSMO verlost 6×2 Tickets für Halid Beslic, Ana Bekuta, Barbara Bobak & Dejan Matic

Balkanmusik-Fans aufgepasst! Das Hallmann Dome wird zu Beginn des Jahres von legendären Künstlern wie Halid Beslic, Ana Bekuta, Barbara Bobak und Dejan Matic erleuchtet. Die Bühne wird von diesen Stars zum Strahlen gebracht. KOSMO verlost 6×2 Tickets für das Event. Viel Glück!

Eine unvergessliche musikalische Nacht steht bevor – dieses Konzert wird zweifellos das Highlight für Liebhaber erstklassiger Balkanmusik. Taucht ein in eine einzigartige Atmosphäre, durchtränkt von Emotionen und mitreißenden Rhythmen. Seid dabei, wenn die Menge im Chor die Mega-Hits wie „Lazes me ljubavi“, „Gresnica i vila“, „Hej zoro, ne svani“ und „Crven konac“ mitsingt.

HARD FACTS

Wann? 10. Februar, Einlass: 20 Uhr

Wo? Wiener Hallmann Dome, Gutheil-Schoder-Gasse 9, 1100 Wien

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

