Kroatien lockt bosnische Kroaten: “Meldet euch an und ihr bekommt 50.000 Euro”

Zagreb öffnet die Fördertöpfe: Mit fast drei Millionen Euro will Kroatien die Wirtschaft im Nachbarland ankurbeln und setzt dabei gezielt auf kroatisch geprägte Regionen.

Millionenprogramm

Ab heute können sich Kantone der Föderation Bosnien und Herzegowina für ein neues Förderprogramm der kroatischen Regierung bewerben. Das vom Wirtschaftsministerium in Zagreb ausgeschriebene Programm zielt auf die Finanzierung von Wirtschaftsprojekten der kroatischen Bevölkerung in Bosnien und Herzegowina ab und ist mit insgesamt 2,9 Millionen Euro für drei Jahre dotiert. Mit dieser Initiative setzt Kroatien seine strategische Unterstützung für die wirtschaftliche Entwicklung in Gebieten mit kroatischer Bevölkerung fort und stärkt gleichzeitig die gesamtwirtschaftliche Struktur des Nachbarlandes.

Die rechtliche Grundlage bildet ein Regierungsbeschluss vom 13. November 2025, der das Förderprogramm für den Zeitraum 2025-2027 festlegt. Im Mittelpunkt steht die wirtschaftliche Stärkung der Kantone in der Föderation Bosnien und Herzegowina, um eine ausgewogenere Regionalentwicklung zu erreichen, die Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Wirtschaft zu steigern und zur langfristigen ökonomischen Stabilität in den von Kroaten bewohnten Gebieten beizutragen.

Förderfähige Projekte

Antragsberechtigt sind alle zehn Kantone der Föderation Bosnien und Herzegowina: Una-Sana, Posavina, Tuzla, Zenica-Doboj, Bosnisch-Podrinje, Mittelbosnien, Herzegowina-Neretva, Westherzegowina, Sarajevo und Herzegbosnien. Das Programm fördert konkrete Maßnahmen zur Unterstützung von Mikro-, Klein- und Mittelunternehmen sowie Handwerksbetrieben. Dazu gehören Beihilfen für die Modernisierung von Geschäftsprozessen, Wettbewerbssteigerung, Investitionen in nachhaltige Ressourcennutzung, Digitalisierung und Energieeffizienz.

Auch Beschäftigungsförderung, Unterstützung bei Unternehmensgründungen sowie der Ausbau der unternehmerischen Infrastruktur werden finanziert. Zusätzlich unterstützt das Programm die Organisation von Messen, Schulungen, Workshops, Geschäftstreffen, Konferenzen und Netzwerkveranstaltungen zur Förderung des Unternehmertums.

Finanzierung

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Wissenstransfer und der Vernetzung von Wirtschaftsakteuren sowie der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Unternehmern, Institutionen und Organisationen aus den bosnisch-herzegowinischen Kantonen und Kroatien. Dadurch sollen Geschäftsbeziehungen gestärkt, Wissen ausgetauscht und gemeinsame Marktauftritte ermöglicht werden.

Für die aktuelle Ausschreibung stehen insgesamt 2,9 Millionen Euro zur Verfügung. Die Fördersumme pro Antragsteller bewegt sich zwischen mindestens 50.000 und höchstens 290.000 Euro. Bewerbungen können vom 20. November bis zum 4. Dezember 2025 eingereicht werden. Anträge müssen per E-Mail an pisarnica@mingo.hr beim kroatischen Wirtschaftsministerium eingehen.