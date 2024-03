Kroatin kommt nach Belgrad und lobt Serben (VIDEO)

Die Kroatische Influencerin Eva hat mit ihrem jüngsten Besuch in Serbien für Aufsehen gesorgt. Ihr TikTok-Video, in dem sie die Attraktivität der Serben lobt, ging viral und brachte ihr viele neue Follower ein.

Eva, eine bekannte Persönlichkeit aus Österreich, hat kürzlich eine Reise nach Serbien unternommen, die auf den sozialen Medien für Aufsehen sorgte. Nach ihrer Ankunft am Flughafen in Belgrad teilte sie ihre ersten Eindrücke mit ihren Followern auf TikTok, einer Plattform, die vor allem bei jungen Menschen beliebt ist und auf der kurze Videos geteilt werden können.

„Ich muss öfter kommen“, schrieb sie in der Beschreibung des Videos, das schnell viral ging. In dem Video äußerte sie ihre Bewunderung für die Schönheit der Serben: „Leute, ich bin am Flughafen in Belgrad. Ich war lange nicht mehr hier. Ich weiß nicht, was diese Serben essen und trinken, aber sie sind alle so attraktiv. Die Männer sind attraktiv, die Frauen sind wunderschön. Wow.“

Die Reaktionen auf das Video waren überwiegend positiv. Viele Menschen aus Serbien bedankten sich in den Kommentaren für die Komplimente. Aufgrund des Videos aus Serbien hat Eva, wie sie sagt, viele neue Follower auf TikTok gewonnen.

Die Beziehungen zwischen Kroatien und Serbien sind historisch gesehen komplex und von Konflikten geprägt. Evas positive Äußerungen über Serbien könnten daher als Versuch gesehen werden, diese Spannungen zu überbrücken und ein positives Bild von Serbien zu vermitteln.

Evas Reise nach Serbien und ihr virales Video sind ein Beispiel dafür, wie soziale Medien genutzt werden können, um persönliche Erfahrungen und Eindrücke zu teilen und dabei eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Es zeigt auch, wie schnell solche Beiträge viral gehen können und welche Auswirkungen sie auf die Followerzahlen der Poster haben können.