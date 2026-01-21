Lebensgefahr im Auto: Betrunkene Mutter mit Kind (6) gestoppt!

Mit vereister Scheibe, 1,72 Promille und einem nicht angeschnallten Kind auf der Rückbank – eine 36-jährige Mutter riskierte auf dem Schulweg Katastrophales.

Eine Polizeistreife stoppte am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr eine 36-jährige Autofahrerin in Altheim (Bezirk Braunau). Die Beamten stellten sofort fest, dass die Windschutzscheibe des Fahrzeugs komplett vereist war, was die Sicht erheblich einschränkte. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein Alkoholtest den alarmierenden Wert von 1,72 Promille.

Besonders bedenklich: Auf der Rückbank befand sich das sechsjährige Kind der Frau, das nicht angeschnallt war. Die Polizisten untersagten der Lenkerin die Weiterfahrt und entzogen ihr vorläufig den Führerschein – den sie erst Anfang Jänner zurückerhalten hatte.

Gefährliche Busfahrt

Der Vorfall ereignete sich, als die Frau versuchte, ihr Kind zur Schule zu bringen.