Linz unter Schock: Makler gefesselt in Luxus-Penthouse – Pizza als letzte Mahlzeit

Ein Immobilienmakler wird gefesselt in seiner Linzer Dachgeschoßwohnung aufgefunden. Seine letzte Mahlzeit: zwei Pizzen, darunter seine Stammbestellung mit Extra-Käse.

In der Linzer Innenstadt herrscht nach wie vor Fassungslosigkeit: Ein 49-jähriger Immobilienmakler wurde am Montag tot in seiner Dachgeschoßwohnung in der Harrachstraße entdeckt. Das Opfer lag gefesselt in den eigenen vier Wänden und wies zahlreiche stumpfe Verletzungen auf. Die Leiche wurde vom Bruder des Verstorbenen gefunden. Nach der Obduktion steht fest: Der tödliche Angriff ereignete sich bereits am Samstag.

Zur Rekonstruktion der letzten Lebensstunden des Maklers tragen nun Aussagen eines Gastronomen-Ehepaars bei. Demnach bestellte der 49-Jährige am Samstagabend um 21.18 Uhr zwei Pizzen, darunter seine Stammbestellung – Schinken-Salami mit Extra-Käse. Die Übergabe erfolgte kurz vor 22 Uhr im Erdgeschoß, wobei der Makler die Bestellung persönlich entgegennahm. Der Pizzabote könnte somit der letzte Zeuge sein, der das Opfer lebend gesehen hat. Gegenüber der „Krone“ erinnerten sich die Gastronomen: „Er war immer großzügig mit Trinkgeld, lieb und freundlich.“

Trauer im Viertel

Vor dem Eingang des Wohnhauses wurden mittlerweile Kerzen niedergelegt, wie aktuelle Aufnahmen vom Tatort zeigen. Die Nachricht vom Tod des Maklers hat in der Nachbarschaft tiefe Bestürzung ausgelöst – er galt als geschätzte Persönlichkeit im Viertel. Klaus Gassner von der nahegelegenen Vinothek „Klaus & Wein“ beschreibt ihn als „immer freundlich, immer nett“. Auch Michael Nell vom Hotel Schwarzer Bär kannte den Verstorbenen: „Er war sehr sympathisch, hat oft mit den Leuten getratscht.“

Die Beagle-Hündin „Lilly“ des Getöteten wurde inzwischen vom Bruder aus der Wohnung geholt und bei den Eltern untergebracht. Die Kriminalpolizei arbeitet unter Hochdruck an der Aufklärung des Falls. Vom Täter fehlt bislang jede Spur, Einbruchsspuren wurden nicht entdeckt. Auffällig ist das Verschwinden des Wohnungsschlüssels, der vermutlich vom Täter mitgenommen wurde. Das Motiv für die Tat liegt völlig im Dunkeln.

Zeugenaufruf

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus dem persönlichen Umfeld des Opfers oder auf Zeugen, die entscheidende Beobachtungen gemacht haben könnten. Personen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Wahrnehmungen in der Harrachstraße in Linz gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Landeskriminalamt Oberösterreich unter der Telefonnummer 059133 403333 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden – auf Wunsch auch anonym.