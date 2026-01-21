KOSMO KOSMO
Explosion reißt Anwohner aus dem Schlaf – Bankomat-Bande scheitert

Symbolfoto. FOTO: iStock/Leesle
Mitten in der Nacht krachte es in Döbling gewaltig. Unbekannte sprengten einen Geldautomaten, flohen aber ohne Beute – die Polizei steht vor einem Rätsel.

In der Nacht auf Mittwoch erschütterte eine Explosion die Gatterburggasse in Wien-Döbling. Gegen 2:20 Uhr wurden Anwohner durch die Detonation eines Geldautomaten aus dem Schlaf gerissen. Ersten Erkenntnissen zufolge waren zwei unbekannte Personen für die Sprengung verantwortlich. Trotz ihres gewaltsamen Vorgehens gelang es den Tätern offenbar nicht, Bargeld zu erbeuten. Nach dem Vorfall ergriffen sie umgehend die Flucht in unbekannte Richtung.

Polizeieinsatz vor Ort

Ein Großaufgebot der Polizei rückte zum Tatort aus, der anschließend weiträumig abgesperrt wurde. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen blieb bislang erfolglos. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die Ermittlungen hat inzwischen das Landeskriminalamt Wien übernommen. Spezialisten der Spurensicherung waren mehrere Stunden im Einsatz, um mögliche Hinweise auf die Identität der Täter zu sammeln.

