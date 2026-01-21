KOSMO KOSMO
Wiener Taxifahrer flieht vor Syrer mit gezückter Axt

(FOTO: LPD Wien)
1 Min. Lesezeit |

Ein alltäglicher Verkehrskonflikt in Wien-Floridsdorf nahm eine bedrohliche Wendung, als plötzlich eine Axt ins Spiel kam. Der Taxifahrer entkam unverletzt.

Auf der Jedleseer Straße in Wien-Floridsdorf eskalierte am Nachmittag ein Streit zwischen einem Taxilenker und zwei jungen Männern. Gegen 16:10 Uhr entbrannte die verbale Auseinandersetzung im Straßenverkehr, an der ein Taxifahrer sowie zwei Syrer im Alter von 18 und 21 Jahren beteiligt waren.

Gefährliche Drohung

Die Situation verschärfte sich dramatisch, als einer der beiden jungen Männer plötzlich eine Axt zückte. In der Folge kam es zu einer gefährlichen Drohung und dem Versuch, Sachschaden anzurichten. Der bedrohte Taxifahrer ergriff daraufhin die Flucht und blieb bei dem Vorfall unverletzt.

⇢ Todesdrohung und Verwüstung: Ex-Freund nach Gewalttat wieder frei

Die Einsatzkräfte konnten die beiden Tatverdächtigen wenig später in ihrem Fahrzeug anhalten und vorübergehend festnehmen. Das mutmaßliche Tatwerkzeug – die Axt – wurde von den Beamten sichergestellt.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die beiden Syrer auf freiem Fuß angezeigt.

