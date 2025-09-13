Lucifer-Star ergänzt Walking Dead-Cast – Fans jubeln

Aimee Garcia verstärkt das Team von „The Walking Dead: Dead City“ für die dritte Staffel. Die Dreharbeiten laufen derzeit in Brockton (Massachusetts), wo Garcia als festes Cast-Mitglied die Rolle der Renata übernimmt – eine charismatische Anführerin, die Menschen durch ihren Optimismus und ihre freundliche Art für sich gewinnen kann.

Serienfans kennen die Schauspielerin bereits aus der dritten Staffel von „Criminal Minds: Evolution“ als Neuropsychiaterin Dr. Julia Ochoa sowie aus ihren bekannteren Rollen als Ella Lopez in „Lucifer“ und Jamie Batista in „Dexter“.

Die Handlung des Spin-offs dreht sich um Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan), die im postapokalyptischen Manhattan unterwegs sind, das seit langem vom Festland isoliert ist. In der zweiten Staffel standen die beiden Protagonisten im eskalierenden Machtkampf um die Stadt auf gegnerischen Seiten. Während sich ihre Wege weiterhin kreuzen, erkennen sie, dass der Ausweg für beide weitaus komplizierter und gefährlicher ist als zunächst angenommen.

Franchise-Entwicklung

„Dead City“ ist der erste Ableger der Originalserie „The Walking Dead“ und die fünfte Serie innerhalb des gesamten Franchise. Erschaffen wurde sie von Eli Jorné für den Sender AMC. Jorné fungierte auch als Showrunner der ersten beiden Staffeln, bevor Seth Hoffman diese Position übernahm.

Neben den Hauptdarstellern Cohan und Morgan, die ihre Rollen aus der Mutterserie fortführen, sind auch Gaius Charles, Zeljko Ivanek, Mahina Napoleon, Lisa Emery, Logan Kim, Dascha Polanco und Keir Gilchrist Teil der Besetzung.

Produktionsdetails

Wie Collider berichtet, wurde die Serie bereits im Juli 2025 für eine dritte Staffel verlängert. Der langjährige Franchise-Mitarbeiter Seth Hoffman übernimmt dabei die Hauptverantwortung als Showrunner. Zu den Produzenten der dritten Staffel zählen neben Hoffman auch Scott Gimple, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Dave Alpert, Brian Bockrath und Colin Walsh sowie die Hauptdarsteller Cohan und Morgan.

Die Produktion wird im Laufe des Herbstes nach Boston (Massachusetts) verlegt. Die Premiere von „Dead City“ fand am 18. Juni 2023 statt. Die erste Staffel umfasste sechs Episoden und lief bis zum 23. Juli desselben Jahres.

Bereits damals sicherte sich die Serie eine zweite Staffel, die vom 4. Mai bis zum 22. Juni 2025 ausgestrahlt wurde.