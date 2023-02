Luka Modric überholt Cristiano Ronaldo in der ewigen Liste von Real Madrid

Obwohl Real Madrid im Spiel der 20. Runde der spanischen La Liga gegen Mallorca (0:1) verlor, war es ein Spiel, an das sich Luka Modric erinnern wird. Der kroatische Mittelfeldspieler brillierte nur in der letzten halben Stunde (in der 64. Minute), aber selbst das reichte, um in die Geschichte der „Königsspieler“ einzugehen.

Mit dieser Leistung erreichte Modric nämlich seinen 439. Auftritt im Trikot von Real und überholte damit Cristiano Ronaldo, mit dem er sich mit 438 offiziellen Einsätzen den 19. Platz in Reals ewiger Liste teilte.

Hervorzuheben ist, dass nur drei Ausländer in der Geschichte des königlichen Klubs mehr Einsätze haben als Modric, nämlich Benzema mit 607, Marcelo mit 546 und Roberto Carlos mit 527.

Doch zurück zum Spiel gegen Mallorca, bei dem Real drei wichtige Punkte im Kampf um den Meistertitel verspielte. In der 13. Spielminute fiel das erste Tor, ein Eigentor. Nacho Fernández war mit Vedat Muriqi beim Abpraller und schüttelte das Netz mit dem Kopf.

Die Jungs von Carlo Ancelotti hatten in der 60. Minute per Elfmeter die Möglichkeit, wieder ins Spiel zu kommen. Aber der Torhüter Predrag Rajkovic verteidigte die Seite, wo Marco Asensio schoss, und rettete sein Team, aber auch sich selbst, denn wegen ihm kam es überhaupt zum Strafstoß. Das war übrigens Reals einziger Schuss auf Mallorcas Tor.

Ancelottis Team hat am Mittwoch im Halbfinale der Klub-Weltmeisterschaft gegen Al-Ahly die Gelegenheit, den bitteren Beigeschmack wegzuspülen. Wenn sie gewinnen, ziehen sie am 11. Februar ins Finale ein und haben die Möglichkeit, einen weiteren Pokal in der Vereinsgeschichte zu gewinnen. Real ist ein großer Favorit.

Modric würde damit seine 22. Trophäe als Real-Spieler erreichen. Nur drei Spieler blieben dann vor dem kroatischen Fußballer, nämlich Marcelo mit 25 Trophäen, Paco Gento mit 23 und Karim Benzema, der in Marokko seine 23. Trophäe gewinnen kann.