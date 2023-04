Luna Djogani wird wieder Mama: So soll das Baby heißen!

Luna Djogani, die Gewinnerin von „Zadruga 2″, und ihr Partner Marko Miljkovic freuen sich über die bevorstehende Ankunft ihres zweiten Kindes. Die Schwangerschaft blieb in den ersten drei Monaten verborgen, aber jetzt hat Miljkovic alle Einzelheiten der Öffentlichkeit preisgegeben.



Das beliebte Promi-Paar wird ein weiteres Mädchen bekommen, und Luna genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen. Miljkovic unterstützt sie bei allem, insbesondere bei den Hausarbeiten.

Er sagte stolz: „Ich schäme mich nicht, alle Hausarbeiten zu machen, besonders jetzt, wo sie schwanger ist. Luna hat mich nie wegen irgendetwas getadelt, und ich sie auch nicht.“

Obwohl sie seit drei Jahren eine Haushälterin haben, wollen sie ihre Tochter so oft wie möglich bei sich haben. Sie haben schon einen Namen für das Baby ausgesucht, wollen ihn aber noch geheim halten. Miljkovic verriet jedoch, dass der Name mit „L“ beginnt, was mit den Anfangsbuchstaben des Namens des Paares und ihrer Tochter Mia zusammenpasst.

Das Paar hat eine Wohnung in Bezanijska Kosa, wo sie ihre Oase der Ruhe geschaffen haben. Miljkovic gab zu Protokoll, dass sie momentan keine Pläne zum Kauf einer neuen Immobilie haben, da die Wohnung groß genug für ihre vierköpfige Familie ist. Des Weiteren haben sie ein Ferienhaus in Mramorak, wo sie sich erholen und gleichzeitig als Mietobjekt dient. Das Paar plant, es zu einem gemütlichen Ort zu machen, an dem sie zusammen mit ihrer Tochter Ausflüge machen können.