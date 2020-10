Mein Schatz: Diese 3 Sternzeichen sind echte Kontrollfreaks

Sie müssen immer und überall ihre Hände mit im Spiel haben und lassen ungern andere die Dinge erledigen. Wer laut Horoskop besonders anfällig für dieses Kontrollverhalten ist, lest ihr hier.

Stier

Wie bei ihrem tierischen Vorbild in der Natur, ist es auch für Stier-Menschen besonders wichtig, sich stets in der Geborgenheit ihrer Herde zu finden. Das gilt für die biologische Familie wie auch für die Freunden. Ist er erst einmal im Kreis der engsten Vertrauten angekommen, liebt der Stier von ganzem Herzen. Doch ab und zu kann das auch in die falsche Richtung ausarten, wenn dieses Sternzeichen eine Person als seinen Besitz betrachtet und nicht zulässt, dass die geliebte Person auch Zeit mit anderen verbringt. In einer Partnerschaft wird das im schlimmsten Fall zum Trennungsgrund und auch langjährige Freundschaften leiden darunter.

Auf nächsten Seite findet ihr weitere Kontrollfreaks!