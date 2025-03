Messer-Attacke in Garage: 53-Jähriger beißt Polizisten!

Ein 53-jähriger Marokkaner beschädigt in Innsbruck ein Auto und bedroht den Besitzer mit einem Messer. Die Polizei nimmt ihn nach heftigem Widerstand fest.

Am Donnerstagabend ereignete sich in einer Tiefgarage in Innsbruck ein bemerkenswerter Vorfall, der von der Landespolizeidirektion Tirol gemeldet wurde. Im Mittelpunkt steht ein 53-jähriger Mann aus Marokko, der im Verdacht steht, das Auto eines 49-jährigen Österreichers mit einem scharfen Gegenstand beschädigt zu haben.

⇢ Polizeieinsatz: Wiener Parksheriff attackierte Frau



Als der Autobesitzer den mutmaßlichen Täter zur Rede stellte, eskalierte die Situation: Der 53-Jährige bedrohte den Österreicher mit einem Taschenmesser. Die Polizei konnte den Verdächtigen kurz darauf festnehmen. Während der Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand, indem er nach den Beamten trat und einen Polizisten in den linken Unterarm biss, was zu einer Verletzung führte.

Polizeigewahrsam

Der Marokkaner, der offensichtlich unter starkem Alkoholeinfluss stand, bleibt in Polizeigewahrsam. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er der Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Anzeige gebracht.