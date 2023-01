Milica Dabovic gratuliert Weihnachten freizügig in skandalösem Video!

Milica Dabovic, eine ehemalige Basketballspielerin, hört nie auf zu schockieren und zu überraschen, auch an den heiligen Feiertagen wie Weihnachten nicht. Dabovic gratulierte ihren Follower:innen nämlich zum fröhlichsten christlichen Feiertag, der Geburt Jesu Christi, mit dem traditionellen Gruß: „Der Friede Gottes sei mit euch, Jesus Christus wurde geboren ihr schönen und guten Menschen“.

Schockierend ist, dass sich die “Hausfrau” in stolzer Pose in einem Kleid mit einem Ausschnitt bis zum Bauchnabel gefilmt hat.

Selbst ihre Follower waren nicht glücklich darüber, dass die ehemalige Basketballerin ihnen an einem so großen und heiligen Tag zu in diesem Aufzug zu Weihnachten gratulierte.

“Zeig mehr von deiner Schei***, sei nicht schüchtern. Öffne es ein wenig mehr” … “Was für “Gläubige” es heute gibt, Ostrog als Tattoo auf der Brust. Die haben nix zu tun…”, “Schön für dich…”, sind nur einige der Kommentare.

Zur Erinnerung: Milica folgen derzeit mehr als 9.000 Follower:innen, was bedeutet, dass sie mit diesen kostenlosen Inhalten mehr als 136.000 Euro pro Monat verdient, da die Bezahlung für ihr Profil 15 Dollar pro Person beträgt. Für Menschen, die für ihre Inhalte bezahlen kann ärgerlich sein, dass die gleichen Fotos auf Plattformen, wo sie nicht hingehören.