Minus 15% bei Bloomenko: Blumensträuße nach Bosnien, Kroatien & Serbien schicken

Bajram steht bevor und viele möchten ihre Liebsten am Balkan beschenken, wissen jedoch nicht genau, wie sie das anstellen wollen. Die neue Versand-Plattform Bloomenko hat jetzt eine Lösung und sogar ein Bajram-Special in petto.

Blumen sind mit Abstand die schönste Sprache der Welt! Wenn einem die Worte fehlen, so sind sie der beste Weg, um seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Egal ob Geburtstage, Hochzeitstage, Muttertag oder Bajram – mit den duftenden Botschaften wird jede Nachricht gleich viel schöner. Doch was tun, wenn die Liebsten nicht hier bei euch in Österreich, sondern am Balkan sind? Mit der neuen Blumenversand-Plattform „Bloomenko“ gehört diese Sorge der Vergangenheit an. Denn seit heute kann man über bloomenko.com seinen Liebsten einfach, schnell und sicher die schönsten Blumenarrangements zukommen lassen.

Minus 15 Prozent bei Bestellungen zwischen 12. und 22. Juli!

Wie kann ich jemandem am Balkan einen Blumenstrauß schicken?

Tausende Kilometer Entfernung, komplizierte Überweisungsmethoden und lange Bearbeitungs- bzw. Wartezeiten gehören der Vergangenheit an! Mit Bloomenko könnt ihr ganz einfach Blumen aus jeder beliebigen lokalen Blumenhandlung in Bosnien-Herzegowina, Kroatien und Serbien bestellen und noch am selben Tag eure Liebsten beschenken.

Verschwendet keine Gedanken mehr an teure Transaktionsgebühren und komplizierte Überweisungen. Die Bezahlung via Bloomenko ist sicher, einfach und mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden.

So einfach könnt ihr eure Liebsten beschenken!

Alle bestellten Blumensträuße werden noch am selben Tag zugestellt, wenn man vor 14 Uhr bestellt. Dieses einzigartige Service ist im Preis inkludiert und kostet keinen Cent zusätzlich. Das ist jedoch noch nicht alles: In ausgewählten Städten kann man die traumhaften Blumensträuße und -gestecke von bloomenko.com sogar innerhalb von nur 90 Minuten expressliefern lassen! Oder aber man wählt einen individuellen Zeitraum (z.B. von 18 bis 19 Uhr).

Wenn ihr euer Geschenk aber lieber im Voraus planen möchtet, ist das auch kein Problem: Man kann die Bestellungen bis zu 30 Tage vor dem Liefertag aufgeben und so seinen Liebsten an wichtigen Tagen eine große Freude bereiten. Und das Beste ist: Neben atemberaubend schönen Blumenarrangements könnt ihr eure Liebsten zusätzlich auch noch mit einer Bonbonniere, einer erlesenen Flasche Wein oder einem Plüschherz überraschen. Einfach auf www.bloomenko.com gehen und Freude verschenken!

Alles rund um die wunderschönen Bloomenko-Blumen findet ihr hier:

bloomenko.com

facebook.com/Bloomenko

instagram.com/bloomenko_/