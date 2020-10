Mitten in Hernals: „Simplicity is the key”

Der 17. Wiener Gemeindebezirk hat nun eine Gastro-Oase der besonderen Art bekommen.

“Delikado17” lädt mit seinem urbanen Design zum Verweilen und Geniessen ein: Abgesehen von frisch gerösteten Kaffeespezialitäten und Köstlichkeiten aus aller Welt, bietet das Lokal vor allem geschmackliche Abwechslung.

Das urbane Design spricht vor allem junge Hernalser und Hernalserinnen an: Hier kann man entspannen und geniessen. Foto: Delikado17

Von 9 Uhr früh bis 21 Uhr am Abend bietet die Küche eine bunte Speisekarte, mit der man eine kulinarische Reise um den Globus machen kann – angefangen von orientalischen Wraps, über steirische Omelettes bis zum Avocado-Ziegenkäsesalat. Umgeben von stilvoll urbanem und zugleich fröhlich-frechem Design serviert man hier täglich frisch gerösteten, aromatischen Kaffee sowie internationale Gerichte und österreichische Klassiker, die aber von der Küche neu interpretiert wurden.

“Einfach ist gut”

Sowohl bei der Kulinarik, im urbanen Design und auf dem Schriftzug an der Wand ist der Spruch “Simplicity is the key” (Einfachheit ist der Schlüssel) bestimmend. “Wir sind nämlich der Meinung, dass der Zauber häufig in der Einfachheit liegt und entsprechend haben wir auch das Lokal und die Speisekarte gestaltet”, verraten die Betreiber für KOSMO.

Im Delikado17 kann man eine kulinarische Reise um den Globus machen: Vor allem geachtet wird auf frische Zutaten. Foto: Delikado17

Junges Publikum

Dass es in Hernals keinen anderen, vergleichbaren Ort mit einem ähnlichen kulinarischen Angebot gibt, ist wohl einer der Gründe, wieso Delikado17 bereits jetzt zum Treffpunkt für Jung und Alt geworden ist. “Wir haben bis Februar 2019 das Lokal rennoviert und alles gestaltet. Dann kam Corona und wir mussten lange Zeit notgedrungen schließen”, erzählen uns die Betreiber.

Seit einigen Wochen hat “Delikado17” nun die Türen geöffnet und erwartet euch mit Speis und Trank in der Hernalser Hauptstraße 137.

Mehr Infos zum Lokal findet ihr auf der Webseite www.delikado17.at