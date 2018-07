Modrićs Reise zum WM-Finale: Aus der Asche des Balkankrieges zum Titel-Favorit

Im Alter von sechs Jahren wurde das Leben von Luka Modrić bis ins Mark erschüttert. Mit einem Schlag wurde Modrić zum Flüchtling. Nun hat er die Chance mit seinem Land Weltmeister zu werden.

Die Familie von Luka Modrić blieb während des Krieges in den 90er Jahren am Balkan. Der vielleicht beste Mittelfeldspieler der Welt stammt aus den Velebit-Bergen zwischen Nord- und Südkroatien. Als Modrics Großvater im Dezember 1991 mit seinem Rindvieh den Berg bestieg, kam nicht mehr zurück. Er wurde von serbischen Nationalisten, unterstützt von der jugoslawischen Armee, ermordet.

Gemeinsam mit seiner Mutter floh Modrić in das verwahrloste „Kolovare Hotel“ an der kroatischen Küste. Unter den schwierigen Bedingungen des Krieges entwickelte Luka Modrić dort sein Ballgefühl, für das er heute bekannt ist. Er ließ sich seinen Traum von Bomben und Granaten nicht zerstören. Trotz des Krieges feilte der Profi-Fußballer in seiner Kindheit an seinen Künsten. „Er hat mehr Fensterscheiben des Hotels zerbrochen als die Bombenexplosionen“, so eine Mitarbeiterin des Hotels.

Zu Beginn von Modrićs Karriere zeigte sich der Fußball von seiner Schattenseiten. Trainer bezeichneten ihn als „zu schwach und zu schüchtern“, um Fußball zu spielen, berichtet „Sportbible“. Aus heutiger Sicht ein völlig unvorstellbares Urteil. Denn der Kroate hatte seitdem in der Premier League bei Tottenham gespielt und war bei Real Madrid sehr erfolgreich. Er kristallisierte sich als einer der besten Mittelfeldspieler im Weltfußball heraus. Nun führt er als Kapitän seine Mannschaft zum ersten Weltcup-Finale.

When he was 6, his grandfather was shot dead.

His family became refugees, in a warzone.

He grew up to the sound of grenades exploding.

Coaches said he was too weak and too shy to play football.

Today, Luka Modric just led Croatia its first ever #WorldCup final.#CROENG pic.twitter.com/plOsy9nQcq

— Muhammad Lila (@MuhammadLila) 11. Juli 2018