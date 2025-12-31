Moskau im Dunkeln: 100.000 Menschen ohne Strom nach Drohnenalarm

Im Moskauer Umland kam es zu einem weitreichenden Stromausfall, von dem mehr als 100.000 Menschen betroffen waren. Ursache war ein Brand in einem Umspannwerk, der die Stromversorgung in mehreren Städten wie Ramenskoje, Schukowski und Lytkarino unterbrach. Die Verwaltung von Ramenskoje führte den Vorfall auf einen Kabelbrand zurück und kündigte eine schnelle Reparatur der Schäden an.

Ukrainische Drohnenangriffe

Der Stromausfall ereignete sich parallel zu umfangreichen ukrainischen Drohnenangriffen in der Region. Das russische Militär meldete, binnen vier Stunden über 100 ukrainische Drohnen abgewehrt zu haben. Die meisten wurden demnach über der grenznahen Region Brjansk neutralisiert, doch auch im Moskauer Umland wurden acht Drohnen gesichtet, davon drei mit Kurs auf Moskau.

Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin bestätigte später weitere abgefangene unbemannte Flugobjekte. Die Angriffe führten zu vorübergehenden Betriebseinstellungen auf Moskauer Flughäfen.

Gegenseitige Angriffe

Seit Kriegsbeginn im Februar 2022 führt Russland systematische Angriffe auf Ziele im ukrainischen Hinterland durch – mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. Die Ukraine hat ihrerseits begonnen, Objekte tief im russischen Territorium anzugreifen, wobei sie vor allem auf Einrichtungen der Öl- und Gasindustrie zielt, um Russlands Treibstoffversorgung und Kriegsfinanzierung zu beeinträchtigen.

Experten weisen jedoch darauf hin, dass die in Russland verursachten Schäden nicht mit dem Ausmaß der Zerstörung und der Opferzahl vergleichbar sind, die russische Angriffe in der Ukraine zur Folge haben.