Stille Nacht statt Böller-Krach: Diese Gemeinden verbieten Feuerwerk

In Niederösterreich setzen mehrere Gemeinden auf ein ruhiges Jahresende ohne Feuerwerksknallerei. Perchtoldsdorf, Tulln und Krems appellieren an ihre Bewohner, den Jahreswechsel ohne laute Böller zu feiern und verweisen dabei auf die schädlichen Auswirkungen für Umwelt und Tierwelt.

Besonders konsequent zeigt sich die Marktgemeinde Perchtoldsdorf. Bürgermeisterin Andrea Kö macht unmissverständlich klar: „Rechtzeitig vor den Silvesterfeierlichkeiten erinnere ich eindringlich an das Feuerwerksverbot. Außerdem werden wir keine Ausnahmeregelungen seitens der Marktgemeinde erteilen.“ Die Gemeindeverantwortlichen betonen vor allem die negativen Folgen für Umwelt und Lebensqualität. Sowohl Haustiere als auch Wildtiere würden durch den Lärm in Panik geraten.

⇢ Raketen im Stadtgebiet: Wiener Behörden drohen mit Mega-Strafen



Tullner Sonderregelung

Auch in Tulln mahnt die Stadtgemeinde zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und verweist auf die Belastungen für Mensch, Tier und Umwelt. Allerdings gibt es hier begrenzte Ausnahmen: Feuerwerkskörper der Kategorien F1 und F2 dürfen an einem speziellen Ort gezündet werden, nämlich im Bereich des Sporns beim Gästehafen. Voraussetzung für das Zünden von Feuerwerken ist jedoch eine vorherige Genehmigung durch die städtische Veranstaltungsbehörde nötig.

Auf ihrer Website weist die Stadtgemeinde darauf hin: „Diese Erlaubnis gilt allerdings ausschließlich unter Einhaltung von speziellen sicherheits- und brandschutztechnischen Auflagen.“ Für stärkere Feuerwerkskörper der Kategorien F3 und F4, wie etwa Knallkörper, Feuerräder oder Feuerwerksbomben, bleibt das Verbot für Privatpersonen bestehen – diese dürfen nur von Fachleuten mit Genehmigung der Bezirkshauptmannschaft Tulln verwendet werden.

Rechtliche Grundlagen

Im gesamten Ortsgebiet sind Silvesterknaller der Kategorie F2 grundsätzlich ganzjährig untersagt. Laut Information von „oesterreich.gv.at“ kann der Bürgermeister jedoch Ausnahmen genehmigen, sofern „keine Gefährdung für Menschen, deren Eigentum, die öffentliche Sicherheit oder unzumutbare Lärmbelästigungen zu befürchten ist.“