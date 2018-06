Nach WM-Aus: Randale Serbischer Fans auf „Balkan-Straße“ (FOTOS & VIDEOS)

Wie schon vergangenen Freitag beim Spiel Serbien gegen die Schweiz versammelten sich zahlreiche Fans der „Adler“ auf der Wiener Ottakringer Straße.

Nachdem es nach dem letzten Spiel der serbischen Nationalmannschaft bereits zu unschönen Szenen auf den Straßen kam, war die Wiener Polizei abermals in Bereitschaft und rückte mit zahlreichen Autos und Einsatzkräften an.

LESEN SIE AUCH: „Ihr und eure Eltern solltet euch schämen! So was hat bei uns keinen Platz“ Das WM-Spiel zwischen Serbien und der Schweiz hat mal wieder die dunklen Seiten der Balkancommunity in der Diaspora ans Tageslicht gebracht. Ein Verhalten, dass einfach nicht tolerierbar ist.

Alle Lokale der sogenannten Balkan-Straße – auch OTK genannt – waren bis zum letzten Platz gefüllt, da es beim gestrigen Spiel zwischen Serbien und Brasilien um den Verbleib bei der WM. Nachdem die Brasilianer mit 2:0 in Führung gingen, kippte die Stimmung. Serbiens Traum vom Weltmeistertitel war nun endgültig vorbei.

Partylaune schlug in Frust um

Auch wenn heftige Zwischenfälle, wie jene von vergangenem Freitag ausblieben, so stürmten dennoch 200 serbische Fans auf die OTK. Böller wurden gezündet und Flaschen flogen durch die Luft. Einige davon angeblich auch in Richtung der dort für Ordnung sorgenden Polizeibeamten. Die Einsatzkräfte drängte die Menschengruppe daraufhin in eine Seitengasse.

Fotos und Videos findet ihr auf der zweiten Seite!