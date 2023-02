Eurosong-Fans fordern Ausschluss der kroatischen Vertreter

Unter den Eurosong-Fans gibt es Stimmen, die einen Ausschluss der kroatischen Vertreter bei der bevorstehenden Eurosong verlangen, weil es unmittelbar nach dem Sieg der Band „Let 3“ aus Rijeka beim Musikfestival „Dora“ zahlreiche kritische Kommentare über die Band sprudelte.

Neben den kroatischen Zuschauern wurde das Auswahlverfahren für den kroatischen Eurovision Song auch von internationalen Fans des Eurovision Song Contest verfolgt, und auf Twitter häufen sich Kommentare, die bei weitem nicht alle positiv sind.

„Sofortiger Ausschluss für Kroatien oder zumindest für den Song“, „Ich wünsche Kroatien null Punkte beim Eurovision Song Contest“, „Kroaten, was macht ihr da? Wenn das ins Finale kommt, rege ich mich auf“, „Was stimmt mit euch nicht?“, „Neues Jahr, neues Pech für Kroatien“, „Will Kroatien absichtlich die Erfolgschancen beim Eurovision Song Contest sabotieren?“, „Andere Länder geben sich zumindest Mühe“, lauten einige der Kritikpunkte.

Die Band „Let 3“ gewann übrigens beim „Dora“ Musikfestival den Titel des kroatischen Vertreters beim Eurovision Song Contest mit ihrem Song „Mama SC“. Die Band erhielt insgesamt 279 Punkte, während die zweitplatzierte Band „Harmonija disonance“ nur 155 Punkte bekam.

Auf Grund des Sieges beim kroatischen Musikfestival wird die Band „Let 3“ beim Eurovision Song Contest in Liverpool mit dem Lied „Mama SC!“ Kroatien vertreten. Die Band begeisterte sowohl das Publikum als auch die Jury.

Insbesondere die Outfits und das Styling der Bandmitglieder sorgten zum Teil für Verwunderung. Die Musiker traten in stilisierten Militäruniformen und mit knallrotem Lippenstift auf. Ein Bandmitglied sollte wohl Lenin verkörpern, der zwei Raketen in der Hand hielt. Über die Objekte, die an den Hintern der Bandmitglieder befestigt waren, wurde auch viel spekuliert. Es handelt sich um rote Rosen.