Nächster millionenfacher TikTok-Irrsinn: Jugendliche lecken Pferdesalzsteine (VIDEO)

TikTok hat schon viele Trends hervorgebracht – doch dieser lässt selbst hartgesottene Nutzer zweimal hinschauen.

Was zunächst wie ein schlecht erfundener Witz klingt, hat sich auf TikTok zu einem handfesten Phänomen entwickelt: Nutzer der Plattform filmen sich dabei, wie sie sogenannte Pferde-Lecksteine verkosten – Salz- und Mineralblöcke, die ursprünglich zur Versorgung von Stalltieren gedacht sind. Die entsprechenden Clips erreichen millionenfache Aufrufe, während das Netz zwischen Ekel, Belustigung und ungläubigem Staunen diskutiert.

In den Videos wird der harte Block mal abgeleckt, mal angeknabbert – ganz so, als handle es sich um einen gewöhnlichen Snack. Die Reaktionen der Protagonisten reichen von einem überraschten „eigentlich gar nicht so schlimm“ bis hin zu einem sichtlich ratlosen „was tue ich hier gerade“. Der eigentliche Verwendungszweck – Pferden Mineralstoffe zuzuführen – spielt dabei keine Rolle mehr.

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Gesundheitliche Risiken

So verspielt der Trend auf den ersten Blick erscheinen mag: Pferde-Lecksteine sind kein Lebensmittel und wurden nie für den menschlichen Konsum konzipiert. Ihre Zusammensetzung – stark gepresstes Salz sowie Mineralstoffe wie Kalzium, Magnesium und verschiedene Spurenelemente – ist auf die Bedürfnisse eines rund 500 Kilogramm schweren Tieres ausgerichtet, nicht auf einen erwachsenen Menschen.

Wer einmal kurz daran leckt, riskiert als gesunder Erwachsener zwar keine unmittelbaren Folgen, doch bei regelmäßigem oder übermäßigem Konsum kann es durchaus problematisch werden. Der besonders hohe Salzanteil kann Übelkeit, Kreislaufbeschwerden und starken Durst auslösen – im ungünstigsten Fall drohen Belastungen für Nieren und Blutdruck. Hinzu kommt, dass unklar bleibt, wie streng diese Tierprodukte auf Reinheit und mögliche Zusatzstoffe im Hinblick auf eine menschliche Aufnahme geprüft werden.

Medizinische Warnung

Mediziner sprechen sich daher eindeutig dagegen aus, solche Tierprodukte zu konsumieren – unabhängig davon, ob es aus purer Neugier oder für den nächsten viralen Clip geschieht. Der Reiz des Trends liegt demnach weniger in einem tatsächlichen Nutzen als vielmehr im Ekel-Faktor und dem Streben nach Aufmerksamkeit in sozialen Netzwerken.

Mindestens ebenso viel Resonanz wie die Videos selbst erzeugen die Kommentarspalten darunter, in denen sich Ironie, Verwirrung und absurde Übertreibung die Waage halten. Während manche Nutzer mit Fragen wie „Wie viele Kalorien hat das?“ reagieren, stellen andere nüchtern klar: „Wir sind keine Pferde, wir sind Menschen.“