Netflix-Frust: Warum Sie bei Dialogen ständig die Lautstärke ändern müssen

Ein gemütlicher Streaming-Abend ist perfekt vorbereitet: Die Snacks stehen bereit, das Getränk ist eingeschenkt und der Film läuft in bester Bildqualität. Doch plötzlich taucht ein Problem auf – die Dialoge sind kaum zu verstehen, während Explosionen und Musikpassagen ohrenbetäubend laut wirken. Dieses Phänomen bei Netflix ist kein Einzelfall und hat einen technischen Hintergrund.

Tonprobleme bei Netflix

Beruhigend zu wissen: Ihr Hörvermögen ist vermutlich nicht schuld an den schwer verständlichen Gesprächen. Zahlreiche Netflix-Nutzer klagen über genau dieses Problem – Dialoge wirken unnatürlich leise, während Effekte und Musik übermäßig laut erscheinen. Besonders ärgerlich wird es, wenn dadurch wichtige Handlungselemente untergehen und man ständig zur Fernbedienung greifen muss.

Der Grund für diese Tonprobleme ist relativ simpel: Bei deutschen Sprachversionen aktiviert Netflix standardmäßig den 5.1-Surround-Sound. Diese Mehrkanal-Audiotechnik wird von Filmstudios bevorzugt eingesetzt, um beispielsweise im Kino ein immersives Klangerlebnis zu schaffen.

Technische Ursachen

Theoretisch sollte sich die Tonwiedergabe automatisch an die Fähigkeiten des jeweiligen Abspielgeräts anpassen. Verfügt man über ein entsprechendes Heimkino-System, eine Soundbar oder spezielle Kopfhörer, funktioniert der 5.1-Sound einwandfrei. Laut Netflix gibt es jedoch ein Problem bei manchen Smart-TVs: Diese fordern zwar den 5.1-Sound an, konvertieren ihn dann aber in Stereo – mit dem Ergebnis einer minderwertigen Tonqualität.

Falls Sie also mit zu leisen Dialogen bei Netflix kämpfen, überprüfen Sie zunächst die Audioeinstellungen des aktuellen Films oder der Serie. Navigieren Sie zu den Sprachoptionen und prüfen Sie, ob „Deutsch (5.1)“ ausgewählt ist. Wechseln Sie in diesem Fall zur einfachen Option „Deutsch“ ohne Raumklang. Diese kleine Änderung macht häufig bereits den entscheidenden Unterschied.

Lösungsansätze

Je nach verfügbaren Optionen können Sie auch andere Tonspuren ausprobieren, die besser zu Ihrer Audioausstattung passen. Dasselbe Prinzip gilt selbstverständlich auch für andere Sprachversionen.

Wie das Technikportal Gamestar anmerkt, verfügen manche Inhalte grundsätzlich nicht über 5.1-Sound. Sollten die Dialoge trotz Umstellung weiterhin zu leise sein, könnte die Ursache in einer generell schlechten Tonabmischung des jeweiligen Films oder der Serie liegen. In solchen Fällen hilft möglicherweise nur eine Verbesserung der eigenen Audioausstattung.

Ein nützlicher Hinweis: Das beschriebene Problem tritt hauptsächlich bei Fernsehgeräten auf.

Beim Streaming über Computer sollte diese Tonproblematik in der Regel gar nicht erst entstehen.