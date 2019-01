Netflix über „Bird Box“-Challenge: „Bloß nicht nachmachen!“ (VIDEO)

Netflix veröffentlichte vor wenigen Tagen den Film „Bird Box“ mit Sandra Bullock. Daraufhin brach eine Challenge aus, die von Menschen weltweit durchgeführt wird. Harmlos ist diese jedoch nicht, weshalb sich die Streamingplattform nun höchstpersönlich zu Wort meldete…

In Anlehnung an den Horrorthriller filmen sich Menschen auf der ganzen Welt dabei, wie sie mit Augenbinden durch die Gegend marschieren, oder gar Autofahren und dabei gegen alle möglichen Hindernisse knallen.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

— Netflix US (@netflix) 2. Januar 2019