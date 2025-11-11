Neue Visaregeln schockieren: Kein Visum für Übergewichtige

Chronisch krank? Dann könnte der amerikanische Traum platzen. Die USA verschärfen ihre Visaregeln und nehmen dabei gezielt den Gesundheitszustand von Einwanderern ins Visier.

Die US-Regierung verschärft ihre Visapolitik mit einem neuen Fokus auf gesundheitliche Aspekte bei Einwanderungsanträgen. Künftig könnten Personen mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Leiden oder Adipositas bei der Vergabe von Aufenthalts- und Einwanderungsvisa abgelehnt werden, sofern sie nicht nachweisen können, dass sie über ausreichende finanzielle Ressourcen verfügen.

Das US-Außenministerium hat in einer Direktive an seine diplomatischen Vertretungen weltweit unmissverständlich formuliert: „Sie müssen den Gesundheitszustand eines Antragstellers berücksichtigen. Bestimmte medizinische Bedingungen können Kosten in Millionenhöhe verursachen.” Besonders hervorgehoben wird in dem Schreiben auch Adipositas, da diese zu Folgeerkrankungen wie Asthma, Schlafapnoe (Atemaussetzer im Schlaf) oder Hypertonie führen und damit langfristige Behandlungskosten nach sich ziehen könne.

Finanzielle Nachweise

Nach der neuen Richtlinie sind Konsularbeamte angehalten zu prüfen, ob Antragsteller ihre medizinische Versorgung über die gesamte Lebensdauer ohne staatliche Unterstützung finanzieren können. Fehlt dieser Nachweis, droht die Einstufung als potenzielle „öffentliche Last” und damit die Ablehnung des Antrags.

Kritische Bedenken

Vorerst betrifft diese Regelung nur Personen, die einen dauerhaften Aufenthalt in den USA anstreben. Fachleute äußern jedoch Bedenken, dass diese Praxis zu einer weitreichenden Diskriminierung von Menschen mit verbreiteten chronischen Erkrankungen führen könnte.

Besonders problematisch sei, dass Konsularbeamte ohne medizinische Fachkenntnisse über komplexe gesundheitliche Prognosen und deren finanzielle Implikationen entscheiden müssten.