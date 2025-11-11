Männer als Imagekiller? Neuer Beziehungstrend schockiert Social Media

In den sozialen Medien sorgt derzeit ein Beitrag der “Vogue” für Aufsehen, der die Relevanz männlicher Partner im Leben moderner Frauen grundsätzlich infrage stellt. Laut dem viral gegangenen Text werden Partnerschaften nicht länger als gesellschaftliches Prestige betrachtet – im Gegenteil: Frauen in Beziehungen gelten mittlerweile sogar als weniger faszinierend.

Diese provokante These hat in den letzten Tagen internationale Medienresonanz erzeugt und wird intensiv in Zeitungskolumnen, Podcast-Formaten und auf TikTok debattiert: Ist eine Partnerschaft mit einem Mann heute tatsächlich etwas, wofür man sich schämen sollte?

Provokante These

Die britische Journalistin Chante Joseph bejaht diese Frage in ihrem Essay “Is Having a Boyfriend Embarrassing Now?” für die britische “Vogue”. Darin beschreibt sie ein Phänomen, das viele jüngere Frauen nachvollziehen können: das unangenehme Gefühl, sich öffentlich zu einer heterosexuellen Beziehung zu bekennen.