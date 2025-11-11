Darknet-Terrorist jagte Merkel und Scholz – Kopfgeld auf 20 Prominente

Im Darknet plante er Anschläge, forderte Kopfgelder und veröffentlichte Todeslisten mit prominenten Namen. Nun klickten in Dortmund die Handschellen.

Die Bundesanwaltschaft hat einen Mann in Dortmund festnehmen lassen, der über das Darknet mutmaßlich zu Gewaltakten gegen Politiker aufgerufen haben soll. Der Zugriff erfolgte am Montagabend durch Beamte des Bundeskriminalamtes und Spezialkräfte der Bundespolizei. Der Festgenommene Martin S. besitzt sowohl die deutsche als auch die polnische Staatsbürgerschaft.

Grundlage der Festnahme war ein Haftbefehl wegen des Verdachts der Terrorismusfinanzierung und der Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft soll der Verdächtige “mindestens seit Juni 2025 im Darknet zu Anschlägen auf namentlich genannte Politiker, Amtsträger und Personen des öffentlichen Lebens in Deutschland” aufgerufen haben.

Digitale Todesurteile

Dabei betrieb er offenbar anonym eine Plattform, über die er nicht nur sogenannte Todesurteile und Bauanleitungen für Sprengsätze veröffentlichte, sondern auch Kryptowährungsspenden einforderte. Diese sollten als “Kopfgeld” für die Tötung der ausgewählten Zielpersonen dienen. Die von dem Tatverdächtigen betriebene Plattform enthält laut den Ermittlungsbehörden auch sensible personenbezogene Daten potenzieller Opfer.

Prominente Zielpersonen

Wie der “Spiegel” berichtet, befinden sich unter den Zielpersonen auch die früheren Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Angela Merkel (CDU). Ermittler des Bundeskriminalamts stießen auf der Plattform neben den Gewaltaufrufen gegen Politiker, Richter und Staatsanwälte auch auf rechtsextreme, rassistische und verschwörungsideologische Inhalte. Die Liste der vom Verdächtigen so bezeichneten “Todeskandidaten” soll insgesamt 20 Namen umfassen.

Laut Informationen der “Tagesschau” wird der Mann der Reichsbürgerszene (deutsche Verschwörungsgruppe) zugerechnet.