Neuer Rekord: Kroatien macht den größten Speck der Welt (VIDEO)

Teile diesen Beitrag:







Fünft Kroaten brechen den Weltrekord und präsentieren stolz „Die größte Slanina der Welt“!

Am Wochenende wurde, beim Frühlingsfest in Karanac, der weltgrößte Speck ausgestellt. Der Rekordbrecher wog satte 195 kg und wurde von einer Freundesgruppe aus Valpovo in Slawonien hergestellt.

Lesen Sie auch: Brandalarm in Ottakring: Wohnhaus stand in Flammen In Ottakring mussten 27 Einsatzkräfte einen Wohnbrand löschen.

Der flache Speck wird aus gepökeltem und geräuchertem Schweinefleisch hergestellt. Das ursprüngliche Tier (Eber Đuro) wog 495kg und war 10.000 Kuna, circa 1.344 Euro, wert.

Auf der nächsten Seite seht ihr ein Video des neuen Rekordhalters!