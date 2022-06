Neuer Zuschuss: Diese Personen erhalten 200 Euro mehr!

Vergangene Woche hat die Bundesregierung neue Maßnahmen gegen die Teuerung beschlossen. Sie beinhaltet den 500-Euro-Klimabonus und den 300 Euro-Bonus für betroffene Gruppen.

Die Regierung plant weitere Entlastungen und Einmalzahlungen. Die Hilfen finanzieren sich einige Bundesländer aus den Erträgen der Energiewirtschaft, so der ORF.

Schüler erhalten in Niederösterreich 100 Euro

Ab Juli gibt es in Kärnten eine 200-Euro-Einmalzahlung für finanziell schwache Personen. In Vorarlberg soll es einen höheren Heizkostenzuschuss und mehr Wohnbeihilfe geben.

Salzburg erhöht die Strom- und Heizkostenzuschüsse und die Kinderrichtsatz. Das Bundesland Niederösterreich zahlt 100 Euro “Schulstartgeld” an alle Lehrlinge und Schüler aus. Das Burgenland plant auch eine Erhöhung des Heizkostenzuschusses.

Quelle: Heute