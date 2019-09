Novak Đoković hilft bei Ernte im serbischen Dorf mit! (FOTOS!)

Der Tennisspieler Novak Đoković teilte Fotos auf Instagram die eine Lawine an Kommentaren und Zusprüchen auslöste!

Darauf zeigt sich der serbische Athlet ganz bodenständig, bei der Kartoffelernte im Dorf Brzeće bei Kopaonik. Dort verbringt er genießt er gerade eine Auszeit mit langjährigen Freunden und Bekannten.

Der Tennisspieler befindet sich bereits seit einiger Zeit in Serbien und teilte nun auf Sozialen Netzwerken die Arbeit im Rahmen seines neuen Projekts „Novak Đoković“.

„Ich bin dankbar für die Erfahrung die ich in Brzeće sammeln konnte. Die Menschen aus dem Gebiet sind sehr freundlich und gleichzeitig unglaublich fleißig, dabei hat jeder von ihnen eine authentische und interessante Geschichte. Mein Herz ist erfüllt von den Kindheitserinnerungen die ich nochmal erleben darf“, so Đoković in seinem Instagram-post. „Ich treffe viele Menschen, die Teil meines Heranwachsens waren und mit geholfen haben meinen Traum, als professioneller Tennisspieler, zu leben“, so weiter im emotionalen Beitrag des Sportlers.

