Österreich braucht diese Arbeitskräfte

Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in Österreich spiegelt sich in der Liste der Mangelberufe wider, und die Liste der Mangelberufe für 2023 ist länger denn je und umfasst 100 nationale und 58 „regionale“ Berufe. Bei diesen Berufen gibt es erleichterte Voraussetzungen für die Erlangung einer Rot-Weiß-Rot-Karte (R-W-R) und damit für den Zugang zum Arbeitsmarkt.

Bis Ende Oktober dieses Jahres wurden 1.890 Rot-Weiß-Rot-Karten für Mangelberufe ausgestellt, mehr als doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum 2021. Vor allem im Oktober, nach der Reform, die dazu führte, dass die Karten einfacher und schneller ausgestellt wurden, kam es zu einer erhöhten Nachfrage.

Zur Erinnerung: Ein Beruf gilt als mangelhaft, wenn es weniger als 1,5 Arbeitssuchende pro Stelle gab. Neu auf der Bundesliste der Mangelberufe sind Elektromechaniker, Bauingenieure und Speditionskaufleute. Die Liste umfasst auch buchhalterische, physikalisch-technische Spezialberufe und medizinisches Personal ohne Hochschulabschluss.

Oberösterreich führt die Liste der regionalen Defizitberufe mit 44 regionalen Berufen an, gefolgt von Salzburg (26), der Steiermark (17), Tirol und Vorarlberg mit jeweils zwölf und Niederösterreich mit sieben. In Wien gibt es nur zwei Mangelberufe, in Burgenland und Kärnten nur einen.

Die vollständige Liste wird in Kürze auf der Website des Ministeriums und der Website der WKO veröffentlicht.