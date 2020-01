Österreich: Plastiksackerlverbot tritt ab sofort in Kraft

Das neue Jahr bringt auch in unserer Gesetzesgebung einige Neuerungen. So sind seit dem 1. Jänner in Österreich nicht nur Plastiksackerl, sondern auch die Käfighaltung von Hühnern verboten.

Das Verbot von Plastiksackerln ist mit dem Jahreswechsel in Österreich endgültig in Kraft getreten. Allerdings haben Geschäfte und Supermärkte noch bis 2021 Zeit, um die neue Regelung umzusetzen.

Etliche Geschäfte setzen aber schon jetzt verstärkt auf Sackerl aus Papier oder anderen nachhaltigen Materialien.