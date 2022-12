Österreicher zahlen jetzt für das Fahren mit dem Aufzug?!

Der Anstieg der Energiepreise in Österreich hat die Preise für die Gebäudeinstandhaltung deutlich in die Höhe getrieben, so dass die längst vergessene Praxis der Abrechnung von Aufzugskosten in einigen Gebäuden in Wien wieder ins Leben gerufen wurde.

In einem Mehrfamilienhaus im dritten Wiener Gemeindebezirk muss jeder, der mit dem Aufzug fahren will, 20 Cent in die Kassa einwerfen, wer nicht will, muss zu Fuß gehen, berichtet Tanjug.

Die Bewohner erhalten einen Schlüssel, um den Aufzug zu öffnen, und die Gäste müssen für die Fahrt bezahlen. Die Wohnung kann nur im Erdgeschoss betreten werden, während die Fahrt mit dem Aufzug nur mit einem Schlüssel möglich ist, der ebenfalls nicht kostenlos ist und Mieter zwischen 15 und 20 Euro pro Monat kostet.

Es gibt viele Altbauten in Wien, die Aufzüge mit einer Kassa haben, die außer Betrieb genommen wurden. Aber in jetzigen Krisenzeiten ist die Aufzugkassa wieder relevant geworden, berichtet Tanjug.