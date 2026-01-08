KOSMO KOSMO
Österreichischer Seilbahn-Gigant bricht Weltrekord in Mexiko

Foto: epa/Alex Cruz
Österreichisches Know-how erobert Mexiko-Stadt: Doppelmayr baut die längste urbane Seilbahn der Welt. Das Mammutprojekt verbindet vier Stadtteile.

Der Vorarlberger Seilbahnhersteller Doppelmayr erhielt den Zuschlag für ein Rekordprojekt in Mexiko-Stadt. In der mexikanischen Hauptstadt entsteht die längste städtische Seilbahnverbindung weltweit. Das als „Cablebús Línea 5“ bezeichnete Verkehrssystem wird sich über 15,2 Kilometer erstrecken und insgesamt zwölf Stationen miteinander verbinden, wie Doppelmayr am Donnerstag mitteilte.

Das Infrastrukturprojekt, dessen Fertigstellung für 2028 geplant ist, hat ein Gesamtvolumen von etwa 7,9 Milliarden mexikanischen Pesos, was umgerechnet rund 372 Millionen Euro entspricht. Der genaue Auftragsanteil für das österreichische Unternehmen wurde nicht beziffert.

Städtische Erschließung

Die neue Seilbahntrasse wird mehrere Bezirke der Metropole erschließen. Auf ihrer mehr als 15 Kilometer langen Strecke verbindet die Cablebús Línea 5 die Stadtteile Álvaro Obregón, Magdalena Contreras und Benito Juárez und führt weiter nach Iztapalapa.

⇢ Präsidentin flieht vor Mega-Beben – Mexiko-Stadt zittert bei 6,5

