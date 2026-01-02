KOSMO KOSMO
Naturkatastrophe

Präsidentin flieht vor Mega-Beben – Mexiko-Stadt zittert bei 6,5

Foto: epa/Jose Mendez
1 Min. Lesezeit |

Die Erde bebt, Mexiko-Stadt hält den Atem an: Mit einer Stärke von 6,5 rüttelte ein Erdbeben die Hauptstadt durch und zwang sogar die Präsidentin zum Abbruch.

Ein Erdbeben der Stärke 6,5 erschütterte am Freitag Mexiko-Stadt. Der nationale seismologische Dienst bestätigte die Intensität des Bebens, das in mehreren Stadtteilen der mexikanischen Hauptstadt deutlich zu spüren war.

Die Bevölkerung kam offenbar mit dem Schrecken davon. Aus der Millionenmetropole wurden bislang keine Schäden gemeldet. Die Erschütterungen waren jedoch stark genug, um den Tagesablauf zu stören.

⇢ Zweijähriges Kind unter Opfern: Marineflugzeug stürzt ins Meer

Konferenz unterbrochen

Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum musste aufgrund des Erdbebens eine laufende Pressekonferenz unterbrechen und die Veranstaltung vorzeitig beenden.

