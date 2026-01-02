Blanker Tabubruch: Nackter Mann sorgt für Eklat am Kaiserpalast

Nackt vor dem Kaiser – ein junger Mann sorgte für einen beispiellosen Eklat bei Naruhitos Neujahrsansprache und verletzte damit ein tief verankertes japanisches Tabu.

Ein junger Mann sorgte am Freitag für einen Eklat bei der traditionellen Neujahrsansprache des japanischen Kaisers Naruhito. Der Mann entledigte sich sämtlicher Kleidungsstücke im Garten des kaiserlichen Palastes in Tokio, unmittelbar nachdem der Monarch seine Rede beendet hatte. Japanischen Medienberichten zufolge hatte sich der Störenfried in der vordersten Reihe der Zuschauer positioniert, direkt unterhalb des Balkons, von dem aus der Kaiser gesprochen hatte.

Nach seiner Entkleidung überwand er eine Absperrung, wurde jedoch umgehend von Sicherheitskräften der kaiserlichen Garde und Polizeibeamten in eine Decke gehüllt und vom Gelände entfernt.

Geplante Aktion

Zu dem Zwischenfall wollte die kaiserliche Garde auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP keine Stellungnahme abgeben. Der Fernsehsender TBS meldete, dass es sich bei dem Exhibitionisten um einen Mann in seinen Zwanzigern handle, der seine Aktion offenbar bereits vorab in sozialen Medien angekündigt hatte.

Kultureller Affront

Obwohl die kaiserliche Familie in Japan keine politischen Befugnisse mehr besitzt, genießt sie in der Bevölkerung hohes Ansehen. Der Vorfall gilt als besonders ungewöhnlich, da er einen eklatanten Verstoß gegen die in Japan tief verankerten Respektsnormen gegenüber der Kaiserfamilie darstellt.

