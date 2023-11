Österreichweite Premiere von “Cuvari formule” kommt im November!

Dragan Bjelogrlic’s neuer Thriller „Cuvari formule” feiert seine Österreich-Premiere am Freitag, den 17. November um 19:30 Uhr in der UCI Kinowelt Millenium City.

Inmitte der Krise des Kalten Krieges führt eine Gruppe von Wissenschaftlern am Vinca-Institut ein geheimes Projekt unter der Leitung von Professor Dragoslav Popovic durch. Durch unvorhergesehene Umstände werden sie einer tödlichen Strahlendosis ausgesetzt, woraufhin der jugoslawische Geheimdienst sie zur Behandlung in die Klinik Kiri in Paris bringt. Ein französisches Ärzteteam unter der Leitung von Professor Georges Mateo kommt zu dem Schluss, dass ihr Zustand kritisch ist und ihre Tage gezählt sind. Obwohl Professor Mateo sein ganzes Leben dem Kampf gegen atomare Bewaffnung gewidmet hat und das Projekt, an dem die jugoslawischen Wissenschaftler gearbeitet haben, zutiefst verachtet, schlägt er vor, erstmals in der Geschichte einen heiklen und unsicheren Eingriff zur Knochenmarktransplantation bei den bestrahlten Patienten durchzuführen. Handelt es sich hierbei um ein Experiment an lebenden Menschen, oder will er ihnen wirklich helfen? Dies wird zu einer quälenden Frage für die jugoslawischen Wissenschaftler.

Die Premiere des Films wird durch die Anwesenheit des Schauspielteams, unter der Leitung von Regisseur Dragan Bjelogrlic, bereichert.

HARD FACTS

Wann? Freitag, 17. November 2023

Wo? Cineplexx Millennium City, 19:30 Uhr

Regie: Dragan Bjelogrlic

Darsteller: Radivoje Bukvic, Dragan Bjelogrlic, Predrag ‚Miki‘ Manojlovic, Alexis Manenti, Lionel Abelanski, Ognjen Micovic, Alisa Radakovic, Jovan Jovanovic

Genre: Thriller, Drama

Filmlänge: 120 Minuten

