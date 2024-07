ÖVP setzt auf Familienförderung: Von Eigenheim bis Gleichstellung

Die ÖVP setzt sich mit umfassenden Maßnahmen für die Zukunft unserer Familien ein, indem sie leistbares Wohnen und moderne Kinderbetreuung priorisiert. Mit einem klaren Fokus auf Gleichstellung und Wahlfreiheit möchte die Partei ein stabiles und unterstützendes Umfeld für alle Generationen schaffen.

Familien bilden in jeder Hinsicht Zukunft. Sie legen das Wertefundament für unsere Kinder und erbringen Leistungen, die unbezahlbar und unersetzlich sind. Deshalb ist auch jede Investition in unsere Familien eine Investition in unsere Zukunft.

Leistbares Eigenheim für junge Familien

Die Volkspartei will, dass der Traum vom Eigenheim vor allem für junge Familien leistbarer wird, um eine gesicherte Basis für ein stabiles Familienleben zu schaffen.

Kinderbetreuung und Entwicklungschancen

Unsere Kinder sind die Erfinder, Unternehmer und Fachkräfte von morgen – sie sind unsere Zukunft. Eine moderne Kinderbetreuung ermöglicht unseren Kindern die Entwicklungschancen, die sie verdienen, um ihr Potential zu entfalten. Zugleich schafft die Volkspartei damit echte Wahlfreiheit für alle Eltern, aber vor allem für die Mütter. Sie sollen frei entscheiden können, wie schnell sie nach der Geburt eines Kindes wieder in den Beruf einsteigen und wie ihr individuelles Familien- und Lebensmodell aussehen soll. Die Frage, ob Eltern arbeiten gehen können, darf für die Volkspartei nicht an fehlender Kinderbetreuung scheitern.

Gleichstellung von Frau und Mann

Für die Volkspartei muss die Gleichstellung von Frau und Mann eine Selbstverständlichkeit sein – Frauen und Mädchen sollen auch in Hinblick auf die berufliche Entwicklung selbstbewusst und selbstbestimmt genau jenes Lebensmodell wählen können, das für sie am besten passt und das sie sich wünschen.

Die Volkspartei steht für ein ganzheitliches Familienbild, das alle Generationen umfasst.

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.