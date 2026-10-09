Zähne kosten ein Vermögen – wann sich eine Zusatzversicherung etwas bringt

Zähne können teuer werden – auch mit e-card. Eine Zahnzusatzversicherung kann hohe Rechnungen abfedern. Wer sie erst abschließt, wenn eine Behandlung bereits feststeht, bekommt dafür allerdings häufig kein Geld.

Eine Krone, eine Brücke oder ein Implantat kann das Haushaltsbudget empfindlich belasten. In Österreich übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung zwar zahlreiche Zahnbehandlungen, bei bestimmten Leistungen bleiben jedoch erhebliche Kosten übrig. Ob eine Zahnzusatzversicherung sinnvoll ist, hängt deshalb von den Kassenleistungen, dem gewählten Tarif und seinen Ausschlüssen ab.

Kasse & Eigenanteil

Für Versicherte der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) gehören unter anderem Wurzelbehandlungen, das Entfernen von Zähnen und die zahnärztliche Zahnsteinentfernung zur vertraglichen Versorgung der ÖGK. Bei Vertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzten werden diese Leistungen grundsätzlich über die e-card abgerechnet. Eine Zahnsteinentfernung ist allerdings nicht dasselbe wie eine umfassende professionelle Mundhygiene.

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Wer zu einer Wahlzahnärztin oder einem Wahlzahnarzt geht, bezahlt die Rechnung zunächst selbst. Für erstattungsfähige Vertragsleistungen ersetzt die ÖGK grundsätzlich 80 Prozent des Kassentarifs – nicht 80 Prozent der tatsächlichen Rechnung. Liegt das private Honorar deutlich darüber, bleibt entsprechend mehr selbst zu bezahlen.

Bei abnehmbarem Zahnersatz, etwa einer Teil- oder Vollprothese, beteiligt sich die ÖGK an den tariflichen Kosten. Seit 1. Mai 2026 beträgt der Selbstbehalt bei Vertragspartnern grundsätzlich 30 Prozent. Für Personen, die wegen sozialer Schutzbedürftigkeit von der Rezeptgebühr befreit sind, sind es 20 Prozent. Der Zahnersatz muss vor der Anfertigung bewilligt werden.

Kronen, Brücken und Implantate sind bei der ÖGK hingegen grundsätzlich Privatleistungen. Zuschüsse gibt es nur in besonderen medizinischen Fällen, beispielsweise wenn ein abnehmbarer Zahnersatz aus medizinischen Gründen nicht möglich ist. Dafür ist eine vorherige Bewilligung erforderlich.

Mundhygiene & Preise

Eine professionelle Zahnreinigung kostet in Österreich nicht pauschal 160 Euro. Die Ordinationen können ihre Preise grundsätzlich selbst festlegen. Als Orientierung: In der ÖGK-Preisliste mit Stand 1. September 2026 werden für Mundhygiene in den Zahngesundheitszentren 86,20 Euro ausgewiesen.

Dieselbe Preisliste nennt für eine Verblendmetallkeramikkrone 784 Euro und für eine Vollkeramikkrone aus Zirkonoxid 888 Euro. Das sind konkrete Preisbeispiele dieser Einrichtungen, keine österreichweit verbindlichen Preise. Je nach Behandlung können weitere Leistungen dazukommen; nicht jedes Zentrum bietet sämtliche Leistungen an.

Auch bei Zuschüssen zur Mundhygiene gibt es Unterschiede: Die ÖGK übernimmt sie für Erwachsene im Regelfall nicht. Die SVS gewährt einmal pro Kalenderjahr 45 Euro. Bei der BVAEB können Erwachsene zweimal pro Behandlungsjahr jeweils 42,60 Euro erhalten, wenn zwischen den Sitzungen mindestens sechs Monate liegen.

Kinder & Zahnspangen

Für ÖGK-versicherte Kinder und Jugendliche ist Mundhygiene ab dem zehnten Geburtstag bis vor dem 18. Geburtstag einmal pro Behandlungsjahr bei Vertragspartnern oder in ÖGK-Zahngesundheitszentren kostenlos. Bei einer laufenden Behandlung mit festsitzender Zahnspange werden zwei Sitzungen übernommen, mit mindestens sechs Monaten Abstand.

Die BVAEB bietet seit Jänner 2026 für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren bis vor dem 18. Geburtstag zwei kostenlose Mundhygiene-Sitzungen pro Jahr an. Die direkte Abrechnung ist bei freiberuflichen Zahnärztinnen und Zahnärzten mit BVAEB-Kassenvertrag möglich; die Termine müssen mindestens sechs Monate auseinanderliegen.

Bei schweren Zahn- oder Kieferfehlstellungen der Schweregrade IOTN 4 oder 5 kann außerdem Anspruch auf eine Gratis-Zahnspange bestehen. Bei der ÖGK muss die Behandlung vor dem 18. Geburtstag beginnen und die weiteren Voraussetzungen erfüllen. Die kostenlose Versorgung erfolgt bei entsprechend qualifizierten Vertragspartnern. Eine privat gewählte Behandlung ist deshalb nicht automatisch vollständig bezahlt.

Schutz & Ausschlüsse

Bei privaten Versicherungen lohnt sich ein genauer Blick auf den Leistungsumfang. Eine reine Zahnersatzversicherung deckt beispielsweise Kronen, Brücken oder Implantate ab, aber nicht automatisch Füllungen, Inlays oder Mundhygiene. Dafür kann ein eigener Zahnerhalt-Tarif nötig sein. Auch Zahnspangen und kosmetische Behandlungen sind nicht selbstverständlich mitversichert.

Besonders wichtig ist der Zeitpunkt des Abschlusses: Bereits vor Versicherungsbeginn medizinisch notwendige, ärztlich empfohlene oder begonnene Behandlungen sind häufig ausgeschlossen. Auch schon bestehende Zahnlücken können vom Schutz ausgenommen sein. Wer bereits einen Kostenvoranschlag für ein Implantat hat, sollte daher nicht davon ausgehen, dass eine neu abgeschlossene Versicherung diese Rechnung übernimmt.

Wartezeit & Limits

Je nach Angebot beginnt der Schutz sofort oder erst nach einer Wartezeit. Ein Tarif ohne Wartezeit bezahlt trotzdem nicht automatisch bereits bestehende Behandlungsfälle. Zusätzlich können die maximalen Erstattungsbeträge in den ersten Versicherungsjahren niedriger sein und erst später steigen.

Ein hoher Erstattungsprozentsatz allein sagt deshalb wenig aus. Ein vereinfachtes Rechenbeispiel: Bei einer vollständig versicherten Privatrechnung von 3.000 Euro wären 80 Prozent zunächst 2.400 Euro. Ist die noch verfügbare Jahresleistung aber auf 1.500 Euro begrenzt, zahlt der Versicherer höchstens diesen Betrag. Mindestens 1.500 Euro bleiben selbst zu tragen.

Zu prüfen sind außerdem Selbstbehalte, eigene Obergrenzen für bestimmte Leistungen und die Anrechnung von Kassenleistungen. Manche Angebote lassen sich nur gemeinsam mit einer Sonderklasseversicherung fürs Spital abschließen. Für den Vergleich zählt dann die gesamte Prämie des benötigten Pakets. Auch mögliche spätere Prämienerhöhungen gehören in die Rechnung.

Individuelle Entscheidung

Eine Zahnzusatzversicherung kann sinnvoll sein, wenn sie künftig notwendige, noch nicht ausgeschlossene Behandlungen ausreichend absichert und größere Rechnungen finanziell schwer zu bewältigen wären. Sie garantiert aber nicht, dass die Erstattungen insgesamt höher ausfallen als die eingezahlten Prämien. Die Arbeiterkammer Oberösterreich beurteilt Zahnversicherungen wegen hoher Prämien, niedriger Leistungsobergrenzen und hoher Selbstbehalte kritisch.

Wer hauptsächlich regelmäßige Mundhygiene bezahlen möchte, sollte deren jährliche Kosten den Versicherungsprämien gegenüberstellen. Eine eigene Rücklage kann eine Alternative sein. Sie steht allerdings nur in der Höhe zur Verfügung, die bis dahin tatsächlich angespart wurde.

Vor größeren Eingriffen hilft ein schriftlicher Heil- und Kostenplan: Welche Behandlung ist vorgesehen, welche Alternativen gibt es und was kostet jeder einzelne Schritt? Den Plan sollten Betroffene vorab mit ihrer Krankenkasse und einer bereits bestehenden Zusatzversicherung abstimmen. Bei geringem Einkommen kann außerdem ein Antrag beim Unterstützungsfonds der ÖGK infrage kommen; entscheidend sind die persönlichen Familien- und Einkommensverhältnisse.