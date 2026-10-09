KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Namensskandal

Kurioser Wahlsieger namens Hitler Mussolini regiert jetzt eine Gemeinde

Kurioser Wahlsieger namens Hitler Mussolini regiert jetzt eine Gemeinde
Foto: Copyright Courtesy of Peruvian electoral authority
2 Min. Lesezeit |

Sein Name sorgt weltweit für Schlagzeilen – doch in seiner Heimat hat er gerade Geschichte geschrieben.

In der peruanischen Gemeinde Queropalca hat Hitler Mussolini Simeon Flores die Bürgermeisterwahl für sich entschieden. Der Kandidat der Mitte-links-Partei Ahora Nación erzielte 34 Prozent der Stimmen und setzte sich damit mit insgesamt 229 Stimmen durch. Aus seinem Bewerbungsbogen bei der nationalen Wahlbehörde JNE (Jurado Nacional de Elecciones) gehen kaum persönliche Details hervor; bekannt ist lediglich, dass er die Investmentgruppe Simeon Sac leitet.

Knapper Wahlausgang

Der Wahlausgang in Queropalca war denkbar knapp: Zwischen den drei erstplatzierten Kandidaten lagen am Ende gerade einmal 42 Stimmen. Mit seinem Sieg reiht sich Simeon Flores in ein bemerkenswertes Muster peruanischer Kommunalpolitik ein, in dem Kandidaten mit historisch aufgeladenen oder ungewöhnlichen Namen immer wieder erfolgreich sind. Bereits 2018 hatte Hitler Guesclin Alba Sánchez die Bürgermeisterwahl im Distrikt Yúngar in der Region Áncash gewonnen.

Globales Phänomen

Das Phänomen beschränkt sich keineswegs auf Peru. Im Jahr 2020 errang der Namibier Adolf Hitler Uunona einen Sitz als Landrat in der nördlichen Region Oshana. Uunona stellte damals klar, dass sein Name keinerlei Rückschlüsse auf seine politischen Absichten zulasse: „Dass ich diesen Namen habe, heißt nicht, dass ich Oshana jetzt unterwerfen will“, sagte er. „Es heißt nicht, dass ich nach der Weltherrschaft strebe.“

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Misstrauensvotum
„Spektakulär gescheitert“ – FPÖ will Regierung zu Fall bringen
| Budgetstreit
Stocker setzt Brüssel unter Druck: Hunderte Milliarden auf dem Spiel
| Strahlungsgefahr
40 Jahre nach Tschernobyl: Radioaktive Partikel immer noch aktiv
| Geheimdiplomatie
„Ich werde dich nicht anrufen“: Vučić spricht über Versprechen an Putin
| Familientragödie
Mutter sticht Kleinkinder mit Messer – Polizeieinsätze blieben wirkungslos
MEHR AKTUELLE NEWS