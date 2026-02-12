KOSMO KOSMO
Ballnacht

Opernball-Countdown – 144 Debütanten-Paare und zwei Weltstars
Foto: epa/CAROLINE BREHMAN, CHRISTIAN BRUNA
Glamour, Walzer und Hollywoodglanz: Der 68. Wiener Opernball öffnet seine Pforten für 5500 Gäste – mit Sharon Stone und Fran Drescher als besondere Highlights.

Am Donnerstag verwandelt sich die Wiener Staatsoper wieder in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens: Der 68. Opernball lockt rund 5500 Gäste aus Politik und Prominenz in die österreichische Hauptstadt. Für die diesjährige Ausgabe des prestigeträchtigen Tanzspektakels sind alle Karten restlos vergriffen. Besonders im Rampenlicht stehen zwei internationale Stargäste – die US-Schauspielerinnen Fran Drescher und Sharon Stone haben ihr Kommen zugesagt.

⇢ Opernball-Abend: Ring dicht, Öffis eingeschränkt, Staus drohen!

Den festlichen Auftakt des Ballabends bilden traditionell 144 Debütanten-Paare. Sie eröffnen die Veranstaltung mit ihrem eleganten Auftritt, wie bereits im Vorjahr zu bewundern war.

⇢ 400 Cobra-Beamte im Einsatz: So schützt Karner den Opernball (VIDEO)

