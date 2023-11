Paukenschlag: AKH Wien beschließt diese COVID-Maßnahme

Angesichts der rapide ansteigenden Corona-Fallzahlen in Wien setzt das Allgemeine Krankenhaus (AKH) wieder auf präventive Tests. Ab Dienstag werden Patienten vor ihrer stationären Aufnahme erneut auf das Coronavirus getestet, wie die APA bestätigt hat.

Die Entscheidung des AKH ist eine direkte Reaktion auf die sich verschärfende Corona-Situation in der Stadt. Die steigenden Infektionszahlen haben das Krankenhaus dazu veranlasst, seine Vorsichtsmaßnahmen zu erhöhen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Tests auf freiwilliger Basis durchgeführt werden und eine Ablehnung keine weiteren Konsequenzen für die Patienten nach sich zieht.

Die allgemeine Beobachtung, dass viele Menschen in der Umgebung krank sind, scheint sich zu bestätigen. Viele Fälle, die zunächst als gewöhnliche Erkältungssymptome abgetan werden, entpuppen sich als Coronavirus-Infektionen. Da jedoch viele Menschen bereits Kontakt mit dem Virus hatten, verlaufen die Erkrankungen in vielen Fällen milder.

Mikrobiologe Ulrich Elling, der am Institut für Molekulare Biotechnologie an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften lehrt und forscht, warnt eindringlich: „Wir steuern auf eine der höchsten Covid-Wellen aller Zeiten zu. Es wäre jetzt eben klug, frisch geimpft zu sein, eine Maske zu tragen und Rücksicht zu nehmen.“

Im Falle einer bestätigten Infektion werden Patienten im AKH in einem separaten Bereich untergebracht. Eine Sprecherin des AKH erklärt: „Bei Vorliegen einer Infektion werden Patientinnen und Patienten in einem gesonderten Bereich untergebracht. Wir verfügen über Zimmer, in denen man natürlich einzelne Patientinnen und Patienten isolieren kann.“

Trotz der ernsten Lage und den verstärkten Maßnahmen im AKH besteht derzeit keine generelle Maskenpflicht im Krankenhaus. Die Situation bleibt dynamisch und erfordert von allen Beteiligten Wachsamkeit und Verantwortungsbewusstsein.